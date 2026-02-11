Артбук Clair Obscur Expedition 33 был ошибочно принят за древнюю реликвию и изъят правительственными чиновниками Ирака

Clair Obscur: Экспедиция 33 — это произведение искусства, которое запомнится надолго, но, возможно, некоторые восприняли это утверждение слишком серь`зно. Сообщается, что иракские правительственные чиновники конфисковали экземпляр артбука к французской ролевой видеоигре, подозревая, что это древняя реликвия.

Артбук входит в дорогое коллекционное издание видеоигры, выпущенное в январе 2026 года. К сожалению, не все получили свой экземпляр, как, например, пользователь Reddit Ahmed15252, который сообщил в своем посте, что получил письмо от иракской таможни с предупреждением о том, что товар был изъят для дополнительной проверки.

«В посылке находился артбук с рисунками, представляющими денежную ценность», — говорится в уведомлении. В письме также уточняется, что артбук был передан в Министерство культуры и древностей Ирака для дальнейшего изучения. Другой документ, включённый в уведомление, показывает, что товар был срочно отправлен в Иракское управление расследований и раскопок.

Очевидно, игрок считает всё это абсурдным. Действительно, книга намеренно имеет старинный вид, но это не значит, что она таковой является. Просто взглянув на современную бумагу без каких-либо заломов, можно понять, что это печатный продукт. Это, конечно, произведение искусства, но не антиквариат, имеющий историческую ценность.