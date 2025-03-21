Автор Clair Obscur: Expedition 33 "изголодался по новым пошаговым ролевым играм" и решил сделать свою

Clair Obscur: Expedition 33 — это не просто еще одна пошаговая RPG, а смелая попытка переосмыслить жанр. Как рассказал операционный директор Sandfall Interactive в интервью PC Gamer, игра появилась благодаря страсти к JRPG креативного директора Гийома Броша, который «изголодался по новым пошаговым ролевым играм» и решил создать свою собственную.
На разработку повлияли классические Final Fantasy и Lost Odyssey, но самое необычное вдохновение пришло от FromSoftware. По словам продюсера Мерисса, Брош вдохновлялся боевой системой Sekiro, решив передать ощущение динамичного парирования в пошаговом формате.
Геймплей Expedition 33 также сравнивают с Paper Mario: в нем есть система парирования и возможность целиться в слабые места врагов. Однако Брош даже не играл в Paper Mario: The Thousand-Year Door — эту механику он придумал сам, а с игрой познакомился только позже.
Удастся ли Expedition 33 совершить прорыв в жанре? Узнаем после выхода!
В пошаговые Марио он не играл видимо
Как можно изголодаться, если японцы ежегодно пачками клепают весьма годные пошаговые ролевые игры? Автор Clair Obscur: Expedition 33 из другой вселенной что ли? Сам себе на уме и давно на улицу не выходил? Пошаговых RPG очень много. Изголодаться здесь нереально.
Обычно пошаговые игры ассоциируются с JRPG и они обычно хороши, но сам формат пошаговых боев в классическом виде себя изжил, раньше очень нравились пошаговые игры, но думаю не из за пошаговости а из за их миров и персонажей. Сегодня делать такие игры это уже перебор, для меня эталоном пошаговости всегда будет Грандия так как там система пошаговых боев сильно изменена и уже присутствут элементы тактики. Второй и самый основной жанр это Fire Emblem со своей системой пошаговой тактики у котой нет равных. особенно хороши получились 3 части ФЕ на 3DS.
У кого ассоциируются? Эти люди сейчас с тобой в комнате?
У всех нормальных людей))) лучше jrpg нет ничего в плане сюжетов и прорабтки миров и механник)) ну так уж получилось там куча шедевров на века
да чет он ляпнул не подумав видать
Не согласен. Такой тип боёвки никогда не устареет и не способен себя изжить. В эту боёвку можно бесконечно добавлять много разных систем из других типов боёвок. Потенциал развития до сих пор колоссальный.
Не согласен. Считаю эталоном пошаговости The Legend of Heroes, которая появилась задолго до Грандии и до сих пор с каждой новой частью улучшают пошаговость, добавляя новые элементы, не ломая старые. Эта твоя Грандия отстой в сравнении с настоящими шедеврами в плане пошаговости.
Нет равных? Ржу ни магу. Любая The Legend of Heroes гораздо круче в плане пошаговой тактики.
Не согласен. У меня пошаговые игры обычно ассоциируются с каким-нибудь условным Total War или там Front Mission. Сама по себе пошаговость не является чем-то особенным конкретно для JRPG жанра. Пошаговость используется в самых разных жанрах. Поэтому у меня автоматом НЕ возникают ассоциаций с JRPG, если я вижу пошаговость. Видимо твой игровой опыт слишком узок и ты не можешь смотреть на пошаговость широко. Я это тебе говорю, как человек, начавший во всё это играть в 90-ых.
ну а я с тобой не согласен? что делать будем?)
г все кроме бг3
Это печально
Жрпг - сразу скип, это для тех у кого мозг совсем атрофировался.
Это с чего это ты взял? Я считаю например после этого коммента, что у тебя мозг атрофировался, сколько народу играет в пошаговую БГ3 и другие и ничего нравится, а он тут решил сумничать, я например дум и подобные считаю бездумными пострелушками, но никак любителей таких игр не оскорбляю.
А бг3 разве жрпг? И да, поздравляю ты столкнулся с чужим мнением. дум и есть пострелушка, не более. Другое дело что дум хотя бы разбавлен головоломками для третьекласников и хоть какое-то испытание на реакцию. А в жрпг думать вредно, потому как кроме как собрать партию дебилов и жать кнопку атаки - ничего больше нет.
Всем же понятно, что сказав JRPG ты имел ввиду пошаговые игры здесь не дураки сидят. С этой партиейь, люди без мозгов вроде тебя конечно будут так играть это в их стиле, а нормальные будут правильно прокачивать партию, ставить себе задачи пройти бои идеально и т.д., а насчёт думать вредно попробуй пройти FF13 где чтобы пройти игру нужно правильно переключать парадигмы вовремя хилиться и т.д., вообще то судя по твоим рассуждением марио твой потолок.
Согласен. Поиграл в персону 5. Игра классная, но боевая система jrpg это полнейший отстой. Кайфа с такой боевкой не испытываешь вовсе. Думать надо лишь на босса а во всем другом - тупой обмен уроном стенку на стенку. (Я играл на последнем уровне сложности)
О как тебя за живое задело, видно что есть правда в моих словах.
Бг3 это партийная ролевая игра. А пошаговые ролевые игры не всегда жрпг. Но куда мне до тебя, мыслителя, парадигмера, или кого там, мой потолок это, как ты выразился - марио. Я не играю в большую часть японских игр, они мне не интересны.
Пошаговые бои- кал мамонта, только поехавшим ретроградам это может нравится.
Ох уж эти молодые, не знающие историю развития игровой индустрии. Первыми как раз появились игры на игровых автоматах, где надо было быстро по таймингу прожимать несколько кнопок. Сейчас просто поместили эту механику в красивые DLSS-антуражи с кучей сверкающих RTX-свистоперделок.
Фанатик якудза, который 9 ставит всем якудзам, теням мордора и кол масс эффекту- что ты забыл в ветке рпг? Твоя категория экшончиков в другом разделе.
Дело не возраста. А в целом подаче современных пошаговых таких игр. Большинства случаях это для отбитых прям гиков. Они не плохие. Именно чаще всего на столько душные. Что приходиться скрипя зубами заставлять себя однотипно делать одни и те же вещи. Одно и тоже видеть на экране. И этим очень много страдают такие игры.
Особенно в жанре JRPG. Которая сам по себе уже устарел как туша мамонта.
И на этом моменте я даже отличный пример приведу. Вот есть Yakuza: Like a Dragon. Которая постоянно тебе подсовывает что, то свежее и мотивирует комбинировать. А значит даёт тебе переигрывать разными способами. Не говоря уже о взаимодействии в пошаговых сражениях с игровым миром на локации. То есть использования для атаки например объекты или отталкивая врага опрокидывать мусорные баки. А сверху получаем шикарный сюжет, интересные сайд квесты и очень много всяких мини событий, игр. Что разбавляет рутинный JRPG который к слову не пытается затянуть игру и не делает сверх жирных врагов. Подталкивая игрока медленно к тому этапу. Когда он в силах справиться с врагами.
А есть Tales of Arise. Полная противоположность. Вроде имеет не плохую историю виде сказки и в целом интересную. Красивый мир. Картинку. Только вот чем дальше ты играешь вигру. Тем сильнее ощущаешь эту самую духоту жанра пошагового. Да это не стратегия. Но суть геймплея схожая. И уже к середине игры тебя настолько выматывают сверх жирные враги однотипные. Что ради пару сюжетных момент между которыми ты тратишь по 30 минут затыкивание врага. Уже не выглядят нормальным.
И обычные пошаговые стратегии сейчас страдают стариной как и жанр JRPG. Ведь 90% времени игроку приходиться задрачивать. Натуральным образом задрачивать врагов и моменты. Игра не предлагает вариативность, сложные моральные выборы и тому подобное. Или просто более широкий спектр возможность и взаимодействий как это было baldur's gate 3. В большинстве случаев это однотипные сражения по нескольким уже проверенным сценариям. Только вместо авто боя. Ты делаешь одно и тоже. Ещё, ещё и ещё, и ещё. И ЕЩЁ РАЗ. И так пока кукуха не поедет.
Игрок не получает, ровным счётом не чего нового. Хорошо хоть враги и циферки меняются. Только сражения, тактики или поведения врагов чаще всего даже слегка не изменяются. В лучшем случае только модельки и визуал. И то если.
Жанр пошаговых RPG крайне сильно устарел. И ему нужен новый глаток воздуха. Тому отличный снова пример дьяблоидов. Когда вышла Diablo 4 кроме как сюжета, плюсов серьёзных у неё и не было. Но вышла path of exile 2 она стала хитом. Нет... не из-за графики. Нет не из-за сюжета. А именно из-за кардинально изменения пласта жанра Action/RPG. Дав совершенно новый игровой опыт игрокам. За что и привлекла не слыханную популярность.
Что в целом и нужно этим самым пошаговым RPG. Классика хорошо. Но всё что старое, не значит хорошо. Есть вещи которые пора изменять или освежать.
Ну то что лично тебе не нравится, не значит, что формат боев плохой
"А есть Tales of Arise. Полная противоположность. Вроде имеет не плохую историю виде сказки и в целом интересную. Красивый мир. Картинку. Только вот чем дальше ты играешь вигру. Тем сильнее ощущаешь эту самую духоту жанра пошагового. Да это не стратегия. Но суть геймплея схожая. И уже к середине игры тебя настолько выматывают сверх жирные враги однотипные. Что ради пару сюжетных момент между которыми ты тратишь по 30 минут затыкивание врага. Уже не выглядят нормальным."
Так стоп, с каких это пор Tales of Arise пошаговая? Ты в игру то играл?!?