Автор Clair Obscur: Expedition 33 "изголодался по новым пошаговым ролевым играм" и решил сделать свою

Clair Obscur: Expedition 33 — это не просто еще одна пошаговая RPG, а смелая попытка переосмыслить жанр. Как рассказал операционный директор Sandfall Interactive в интервью PC Gamer, игра появилась благодаря страсти к JRPG креативного директора Гийома Броша, который «изголодался по новым пошаговым ролевым играм» и решил создать свою собственную.

На разработку повлияли классические Final Fantasy и Lost Odyssey, но самое необычное вдохновение пришло от FromSoftware. По словам продюсера Мерисса, Брош вдохновлялся боевой системой Sekiro, решив передать ощущение динамичного парирования в пошаговом формате.

Геймплей Expedition 33 также сравнивают с Paper Mario: в нем есть система парирования и возможность целиться в слабые места врагов. Однако Брош даже не играл в Paper Mario: The Thousand-Year Door — эту механику он придумал сам, а с игрой познакомился только позже.

Удастся ли Expedition 33 совершить прорыв в жанре? Узнаем после выхода!