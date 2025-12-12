Автор Clair Obscur: Expedition 33 назвал французский роман главным вдохновением и предложил фанатам выучить язык

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош рассказал о ещё одном ключевом источнике вдохновения для сюжета и атмосферы игры — французском романе La Horde du Contrevent. Однако разработчик отмечает, что тем, кто захочет оценить произведение самостоятельно, придётся выучить французский: полноценного перевода на английский или русский язык у книги нет.

По словам Броша, структура путешествия, динамика между членами группы и сама идея экспедиции в поисках мистического феномена стали важной опорой при создании нарратива Expedition 33. Интересно, что параллельно игра черпала идеи и из видеоигр, но не всегда осознанно. Например, Брош признался, что не играл в The Legend of Dragoon, прежде чем придумал QTE-механику для боевых навыков, хотя поклонники часто проводят параллели между проектами.

Экшен-элементы вдохновлены Devil May Cry и NieR, а роль классических JRPG-источников играют Persona, Shadow Hearts и другие жанровые хиты. Но именно французский роман о команде путешественников стал, по словам Броша, «одной из главных творческих точек опоры» при работе над повествованием.

Разработчик шутит, что лучшим способом глубже понять истоки Expedition 33 будет «выучить французский и прочитать книгу». Но для поклонников игры это может оказаться не просто шуткой, а настоящим вызовом.