Автор Clair Obscur: Expedition 33 назвал французский роман главным вдохновением и предложил фанатам выучить язык

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош рассказал о ещё одном ключевом источнике вдохновения для сюжета и атмосферы игры — французском романе La Horde du Contrevent. Однако разработчик отмечает, что тем, кто захочет оценить произведение самостоятельно, придётся выучить французский: полноценного перевода на английский или русский язык у книги нет.
По словам Броша, структура путешествия, динамика между членами группы и сама идея экспедиции в поисках мистического феномена стали важной опорой при создании нарратива Expedition 33. Интересно, что параллельно игра черпала идеи и из видеоигр, но не всегда осознанно. Например, Брош признался, что не играл в The Legend of Dragoon, прежде чем придумал QTE-механику для боевых навыков, хотя поклонники часто проводят параллели между проектами.
Экшен-элементы вдохновлены Devil May Cry и NieR, а роль классических JRPG-источников играют Persona, Shadow Hearts и другие жанровые хиты. Но именно французский роман о команде путешественников стал, по словам Броша, «одной из главных творческих точек опоры» при работе над повествованием.
Разработчик шутит, что лучшим способом глубже понять истоки Expedition 33 будет «выучить французский и прочитать книгу». Но для поклонников игры это может оказаться не просто шуткой, а настоящим вызовом.
не,чето не хочу пока
А ещё японский подтянуть, они половину игр делают. Надоел этот шум про Экспедиции, крепкий проходняк, не более.
Ждем новость, что какой нибудь фан реально это сделает, но мало кто оценит, скорее посмеются
Надо было сделать прохождение через аудиогарнитуру. Успеваешь по-французски команды персонажам давать - выигрываешь, нет - наоборот!
На русский переведен, кстати.
"Орда встречного ветра"