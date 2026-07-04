Автор Clair Obscur: Expedition 33 назвал Lost Odyssey своим главным источником вдохновения

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош вновь рассказал о своем восхищении Lost Odyssey — культовой JRPG от создателя Final Fantasy Хиронобу Сакагути. По его словам, именно эта игра стала главным вдохновением при создании Expedition 33.

В интервью Jeux Vidéo Club Брош назвал Lost Odyssey «исключительной игрой», которая в свое время не получила заслуженного признания. Он считает, что проект незаслуженно критиковали за классическую структуру и случайные сражения, хотя сюжет и эмоциональная составляющая были выдающимися.

«Это последняя игра, которая заставила меня плакать. Я до сих пор иногда переслушиваю саундтрек и вспоминаю ее. Это один из самых сильных эмоциональных игровых опытов в моей жизни», — рассказал разработчик.

По словам Броша, после выхода Lost Odyssey индустрия практически перестала выпускать крупнобюджетные пошаговые RPG с реалистичной графикой и серьезной историей.

«Для меня Clair Obscur — своего рода наследница Lost Odyssey. Это был мой любимый тип игр, но их больше никто не делал. Поэтому я решил сделать такую игру сам».

Lost Odyssey вышла в 2007 году эксклюзивно для Xbox 360 и была создана студией Mistwalker после ухода Хиронобу Сакагути из Square Enix. Сегодня игру можно приобрести в цифровом магазине Xbox, а также запускать по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X|S.