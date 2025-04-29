Автор Kingdom Come: Deliverance удивился, что дизайном уровней в Clair Obscur: Expedition 33 занимались всего 4 человека

Пока Sandfall Interactive продолжает набирать популярность благодаря своему проекту Clair Obscur: Expedition 33, известный геймдизайнер Даниэль Вавра, автор Kingdom Come: Deliverance, поделился впечатлениями от игры. В своём посте в соцсетях он подчеркнул, насколько потрясающе выглядит Expedition 33, особенно учитывая размер команды разработчиков.

По словам Вавры, когда он увидел титры игры, его особенно поразило, что над созданием визуального оформления уровней трудились всего четыре человека. Он отметил, что результат сопоставим с работой крупной ААА-студии, а графика Expedition 33 выглядит как проект, над которым трудился бы штат из сотен сотрудников. Сам Вавра признался, что после нескольких особо сложных боссов решил немного снизить уровень сложности, перейдя на второй из четырёх возможных уровней.

Интересно, что Вавра в последнее время активно делится своими игровыми впечатлениями. Недавно он также положительно оценил ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, подчеркнув, насколько сильно оригинальная игра повлияла на его собственную работу над Kingdom Come: Deliverance. Разработчик отметил, что именно открытый мир и дух исследований Oblivion стали для него важными источниками вдохновения.

На фоне этих обсуждений стоит упомянуть, что за неделю ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion обзавелся весьма интересной статистикой. Достижения показывают, что большинство пользователей предпочитают исследовать мир и заниматься побочными активностями.