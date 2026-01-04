Авторы Clair Obscur: Expedition 33 не собираются подстраиваться под фанатов в следующей игре

Студия Sandfall Interactive, неожиданно громко заявившая о себе в 2025 году благодаря Clair Obscur: Expedition 33, уже задумывается о будущем. Несмотря на успех дебютного проекта и резко возросшее внимание со стороны игроков и критиков, разработчики подчёркивают: следующий тайтл не будет создаваться с оглядкой на ожидания аудитории.
В интервью журналу Edge операционный директор и продюсер Sandfall Interactive Франсуа Мёрисс признал, что определённое давление после успеха Expedition 33 действительно ощущается. Однако, по его словам, оно не станет определяющим фактором при работе над новой игрой. Команда намерена сосредоточиться на собственных идеях и на том, что ей самой кажется интересным и вдохновляющим.
Мёрисс отметил, что за прошедшие годы студия сильно выросла профессионально: разработчики получили дополнительный опыт, а значит, теперь могут позволить себе более смелые эксперименты. Это даёт шанс создать нечто новое, не начиная путь «с нуля», как это было с первым проектом.
Похожую позицию разделяет и ведущий сценарист Дженнифер Сведберг-Йен. Она признаётся, что мысль об ожиданиях фанатов иногда появляется, особенно после формирования большой и преданной аудитории. Тем не менее, творческий курс студии остаётся неизменным — доверять собственному вкусу и интуиции. По её словам, попытки угодить всем часто приводят к потере уникальности и «сердца» произведения, что она не раз наблюдала в книгах и сериалах.
Подобный подход уже доказал свою эффективность: Clair Obscur: Expedition 33 собрала множество наград, включая победы на Golden Joystick Awards и The Game Awards 2025. При этом сами разработчики до релиза не рассчитывали на масштабный успех, надеясь лишь создать «что-то крутое и искреннее».
Хотя теперь за Sandfall Interactive следит куда больше людей, студия намерена сохранить творческую свободу — именно её авторы считают главным залогом будущих удачных проектов.
"И по этому мы сделаем сюжет ещё тупее" - я так понимаю да?
Только так и нужно делать. И только так рождаются шедевры. Если слушать "толпу", то получится среднестатистическая серая дрисня, которую эти же "фанаты-Иксперты" и обольют фекалиями. Проблема в том, что большинство людей не знают сами, чего хотят.
Делая игры не по желанию фаната .выходит очередной мусор, который будут поливать грязью люди и разработчики пиарить вкладывая деньги не в игру, а в ботов и рекламу
Чё несёт, смотрите!
Я, как и многие фанаты Killing Floor, недавно 3 часть похоронил, ибо точно такой же разумист на гейм дизайнере игру убил. Слушать фанатов? Не, насру собственного дерьма ибо Я ТАК ВИЖУ, а потом буду удивляться, чё онлайн в игре даже 1000 человек не собирает, пока у второй несколько тысяч уже 10 лет.
Кстати забавно будет наблюдать что в итоге получится из их следующей игры. Что касается фанатов, то их сейчас как раз никто и не слушает. А у разрабов обычно вся "творческая свобода и собственные идеи" заканчиваются с приходом больших денег от издателей. Если подкинут им не 10 миллионный бюджет, а 50 миллионный, то и о всей своей принципиальности вмиг забудут.
Ясно девиз Юбисофт делать игры для себя и удивляться почему их поливают помоями