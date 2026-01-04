Авторы Clair Obscur: Expedition 33 не собираются подстраиваться под фанатов в следующей игре

Студия Sandfall Interactive, неожиданно громко заявившая о себе в 2025 году благодаря Clair Obscur: Expedition 33, уже задумывается о будущем. Несмотря на успех дебютного проекта и резко возросшее внимание со стороны игроков и критиков, разработчики подчёркивают: следующий тайтл не будет создаваться с оглядкой на ожидания аудитории.

В интервью журналу Edge операционный директор и продюсер Sandfall Interactive Франсуа Мёрисс признал, что определённое давление после успеха Expedition 33 действительно ощущается. Однако, по его словам, оно не станет определяющим фактором при работе над новой игрой. Команда намерена сосредоточиться на собственных идеях и на том, что ей самой кажется интересным и вдохновляющим.

Мёрисс отметил, что за прошедшие годы студия сильно выросла профессионально: разработчики получили дополнительный опыт, а значит, теперь могут позволить себе более смелые эксперименты. Это даёт шанс создать нечто новое, не начиная путь «с нуля», как это было с первым проектом.

Похожую позицию разделяет и ведущий сценарист Дженнифер Сведберг-Йен. Она признаётся, что мысль об ожиданиях фанатов иногда появляется, особенно после формирования большой и преданной аудитории. Тем не менее, творческий курс студии остаётся неизменным — доверять собственному вкусу и интуиции. По её словам, попытки угодить всем часто приводят к потере уникальности и «сердца» произведения, что она не раз наблюдала в книгах и сериалах.

Подобный подход уже доказал свою эффективность: Clair Obscur: Expedition 33 собрала множество наград, включая победы на Golden Joystick Awards и The Game Awards 2025. При этом сами разработчики до релиза не рассчитывали на масштабный успех, надеясь лишь создать «что-то крутое и искреннее».

Хотя теперь за Sandfall Interactive следит куда больше людей, студия намерена сохранить творческую свободу — именно её авторы считают главным залогом будущих удачных проектов.