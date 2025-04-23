Авторы Clair Obscur: Expedition 33 не теряют оптимизма и с юмором поздравили Bethesda с релизом ремастера Oblivion

Выход The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered стал настоящей сенсацией: игра внезапно появилась в продаже и моментально привлекла внимание десятков тысяч игроков. Только в Steam — более 182 тысяч одновременных пользователей в первые часы.

Такой успех, безусловно, может создать проблемы для других релизов, запланированных на ту же неделю. Одной из таких игр стала Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall, чей выход назначен на 24 апреля.

Однако вместо паники команда Sandfall и издатель Kepler Interactive подошли к ситуации с юмором и креативом. Вдохновившись феноменом «Барбенгеймера» — одновременным релизом фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», которые оба добились огромного успеха — они решили использовать волну внимания к Oblivion в свою пользу. В социальных сетях было опубликовано изображение, где обложка Clair Obscur соединяется с порталом из Oblivion, создавая стилистическое ироничное «слияние» двух игр.

«Омг, это как Барбенгеймер», — гласит подпись к посту. В этом проявляется не только самоирония, но и вера в то, что две столь разные, но яркие игры вполне могут сосуществовать и найти свою аудиторию. Обе RPG — одна с налётом ностальгии, другая с оригинальным художественным стилем и свежими идеями — выходят в рамках подписки Game Pass, что даёт шанс игрокам попробовать обе без лишних затрат.

Clair Obscur: Expedition 33 появится на PC, Xbox Series X|S и PS5, так же как и Oblivion Remastered. Осталось дождаться 24 апреля, чтобы увидеть, удастся ли этой дуэтной стратегии повторить «эффект Барбенгеймера» в мире видеоигр.