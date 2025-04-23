Авторы Clair Obscur: Expedition 33 не теряют оптимизма и с юмором поздравили Bethesda с релизом ремастера Oblivion

Выход The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered стал настоящей сенсацией: игра внезапно появилась в продаже и моментально привлекла внимание десятков тысяч игроков. Только в Steam — более 182 тысяч одновременных пользователей в первые часы.
Такой успех, безусловно, может создать проблемы для других релизов, запланированных на ту же неделю. Одной из таких игр стала Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall, чей выход назначен на 24 апреля.
Однако вместо паники команда Sandfall и издатель Kepler Interactive подошли к ситуации с юмором и креативом. Вдохновившись феноменом «Барбенгеймера» — одновременным релизом фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», которые оба добились огромного успеха — они решили использовать волну внимания к Oblivion в свою пользу. В социальных сетях было опубликовано изображение, где обложка Clair Obscur соединяется с порталом из Oblivion, создавая стилистическое ироничное «слияние» двух игр.
«Омг, это как Барбенгеймер», — гласит подпись к посту. В этом проявляется не только самоирония, но и вера в то, что две столь разные, но яркие игры вполне могут сосуществовать и найти свою аудиторию. Обе RPG — одна с налётом ностальгии, другая с оригинальным художественным стилем и свежими идеями — выходят в рамках подписки Game Pass, что даёт шанс игрокам попробовать обе без лишних затрат.
Clair Obscur: Expedition 33 появится на PC, Xbox Series X|S и PS5, так же как и Oblivion Remastered. Осталось дождаться 24 апреля, чтобы увидеть, удастся ли этой дуэтной стратегии повторить «эффект Барбенгеймера» в мире видеоигр.
Когда проект провалится и студию придется закрывать тоже подойдут к ситуации с юмором и креативом? Они своей унылой,пошаговой боевкой уже отсекли половину аудитории которая могла бы купить проект, бг 3 исключение ибо там вселенная dnd а ее фанаты что угодно хавают, у них нет выбора. А тут ноунейм ip от ноунейм студии, без должного пиара. На что рассчитывают разрабы непонятно
В целом пошаговые бои действительно отсеиваются многими. Пример FF 7 (оба ремейка), которые 17к и 30к онлайна в пике взяли
Конечно тут ситуация может быть обыграна тем, что изначально эти игры прошли на PS и т.п.
Я сначала нормально относился к Clair Obscur: Expedition 33, но потом показали персов, там почти одни девки тёмные... штук 5 примерно, первого чела, которого казали, будто отодвинули. Всё это сразу напомнило Greedfeil 2, Lost records, Forespoken, Unknown Awakening и пр.
В ремейках FF7 не пошаговые бои, в старых частях были пошаговые
Одну аудиторию отекли, другую привлекли - у пошаговые игр тоже есть своя аудитория и не маленькая. Пора бы уже соображать, что у людей разные вкусы и далеко не все разделяют ваши
Мне кажется, что Обливион притянет к себе только бородатых фанатов и то, пока те не зайдут в игру. В ней же ничего не поменялось (кроме мимики :DD)
Сейчас бы недооценивать тренд на ностальгию и раньше было лучше :DD
Ага, раньше было лучше, но не когда на картах 40хх и 50хх линеек видишь количество кадров из прошлого)
А сколько юмора и креатива будет, когда счётчик онлайна в Стиме не поднимется выше 2000
а чё все помешались на этом счётчике?
а самое забавное меряют только стимом)
Эти игры выходят с промежутком 2 дня и стоят 50$ и 45$. Реальность такова, что некоторым всё же придётся делать выбор. Билеты в кино стоят 15-20$, поэтому проблема выбора между упомянутыми фильмами не стояла так остро.
И фильм смотрится за 2 часа, а игры могут месяц проходиться