Авторы Clair Obscur: Expedition 33 объяснили, почему в ролевой игре нет мини-карты

Одним из самых частых вопросов после анонса Clair Obscur: Expedition 33 стало отсутствие мини-карты — элемента, без которого трудно представить классическую JRPG. Однако креативный директор игры Гийом Брош рассказал, почему принял столь нетипичное решение.

В интервью YouTube-каналу Sodapoppin он признался, что, играя в другие RPG, 90% времени проводил, уставившись в карту. Это мешало ему по-настоящему погружаться в созданный мир и ценить труд художников и дизайнеров. Именно поэтому, когда он сам стал создавать игру, ему не хотелось, чтобы игроки смотрели на интерфейс больше, чем на сам мир. Вместо этого он решил убрать мини-карту вовсе, чтобы дать возможность прочувствовать атмосферу и архитектуру уровней.

Эстетика Clair Obscur: Expedition 33 отсылает к французской дизайнерской школе — здесь чувствуется влияние Мишеля Анселя (Peter Jackson’s King Kong) и Эрика Шахи (Another World), для которых визуальное погружение всегда стояло на первом месте.

Кроме того, интерфейс в Clair Obscur выполнен в минималистичном стиле — никаких перегруженных элементов, всё подчёркнуто лаконично. Это редкость для жанра, где обычно экран забит иконками, маркерами и полосками.

Clair Obscur: Expedition 33 уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.