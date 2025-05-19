Авторы Clair Obscur: Expedition 33 объяснили, почему в ролевой игре нет мини-карты

Одним из самых частых вопросов после анонса Clair Obscur: Expedition 33 стало отсутствие мини-карты — элемента, без которого трудно представить классическую JRPG. Однако креативный директор игры Гийом Брош рассказал, почему принял столь нетипичное решение.
В интервью YouTube-каналу Sodapoppin он признался, что, играя в другие RPG, 90% времени проводил, уставившись в карту. Это мешало ему по-настоящему погружаться в созданный мир и ценить труд художников и дизайнеров. Именно поэтому, когда он сам стал создавать игру, ему не хотелось, чтобы игроки смотрели на интерфейс больше, чем на сам мир. Вместо этого он решил убрать мини-карту вовсе, чтобы дать возможность прочувствовать атмосферу и архитектуру уровней.
Эстетика Clair Obscur: Expedition 33 отсылает к французской дизайнерской школе — здесь чувствуется влияние Мишеля Анселя (Peter Jackson’s King Kong) и Эрика Шахи (Another World), для которых визуальное погружение всегда стояло на первом месте.
Кроме того, интерфейс в Clair Obscur выполнен в минималистичном стиле — никаких перегруженных элементов, всё подчёркнуто лаконично. Это редкость для жанра, где обычно экран забит иконками, маркерами и полосками.
Clair Obscur: Expedition 33 уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ну, откровенно скажем и глобальная карта хоть и есть, но сделано довольно паршиво. Отсутствие же мини-карты и вообще в целом меток, как в этой игре так и вообще в любой другой, это большой минус.
Мини-карта и метки заданий позволяют тебе точно знать куда идти по основному квесту, что даёт тебе в полной мере обследовать всё остальное не боясь при этом наткнутся на основной контент, прохождение которого закроет тебе доступ к тому, что ты не успел обследовать.
Да и вообще всегда приятно знать куда бежать если тебе ну вот не интересно просто так шастать по миру. Да и к тому же у разработчиков всегда есть возможность добавить в меню настроек пункт с сокрытием интерфейса или отдельных его частей, так почему бы для желающих не дать возможность отобразить всё что они хотят, а для других желающих, скрыть всё что они хотят, в итоге все были бы довольны.
и такой бред был - игро про экспедицию без элементов экспедиции - карту чтоб отрисовывалась додуматься не смогли. да? просто решили уйти в соулс игры и нахайпить фанатов соуслайков.
я всю жизнь играю с мими картами и чё то я туда не смотрю на 90%, 40% да согласен но не 90%, банальна лень разрабов и почесать чсв соусдрочерам.
Это мешало ему по-настоящему погружаться в созданный мир и ценить труд художников и дизайнеров - а я так и не заметил и без карты, мыло на мыли+ одни и теже локации и краски, только модельки врагов были реально проработаны, остальное так себе и спокойно пробегается.
Рад за игру, не рад за хейтерков.
А зачем она нужна?Работы меньше и игрок задержится в игре дольше)))
да искусственное растягивание - концовка это и доказывает
а смысл карты, там все локации прямые как стрела кишки, где там заблудиться?
можно.
А зачем она нужны?) Всё и так понятно - локи маленькие и очевидно куда идти и где секретики. Хотя, может казуалам и нужна
Ага, да, верим. Не карты потому что зачем в коридоре карта?))
Убрали, потому что мини-карта в ролевых играх по факту нафиг не нужна в большинстве случаев. Скайрим, Kingdom Come, Готика, Fallout... все эти игры БЕЗ мини-карты.
А я редко смотрю на миникарту, даже если она есть в игре. Разве что в GTA-подобных играх вечно на мини-карту глазею, но там оно понятно, почему, тачки на больших скоростях летают и там уж не до разглядываний окрестностей... правда ГТА не RPG.
В целом мини-карта больше отвлекает. Поэтому я даже бывает отключаю её в настройках. В последней Final Fantasy 7 Rebirth вырубил мини-карту в настройках, чтоб не мешалась. Уровни итак интуитивно понятно сконструированы и заблудиться там нереально просто. Так нафига нужна мини-карта? Непонятно.
Ну а если непонятно, куда бежать, тогда в играх мне больше нравится система показа пути по нажатию кнопки. Ну типа жмякнул ты кнопку и тебе пунктиром на локации отчерчивают направление... Ты понял, куда идти, дальше уже идёшь без проблем. Мини-карта в целом пережиток прошлого и в 99% случаев она лишняя в современных играх.
Даже в моих любимых японских проектах почти всегда миникарта НЕ нужна. Вполне достаточно поставить восклицательный маркер над головой NPC, чтобы дать понять игроку, что с ним можно взаимодействовать. нафиг это ещё и на мини-карте дублировать? А незачем. Точка.
Вот он, истинный отмаз)
Когда играл в готику и изучал мир без значков и карты вообще , а карта покупалась у продавца карт 😂 // Денис Сергеевич