Авторы Clair Obscur: Expedition 33 объяснили проблему с легкостью финального босса

Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive наполнена большим количеством дополнительного контента, от опциональных боссов до сложных испытаний. Однако именно это разнообразие привело к неожиданной проблеме с балансом, о которой разработчики рассказали в свежем выпуске журнала Edge.

Ведущий геймдизайнер Мишель Нора признался, что сожалеет о том, как команда подошла к вопросу сложности финального сражения. По его словам, многие игроки стремятся завершить все побочные квесты до того, как отправятся к последнему боссу. Из-за этого герои становятся слишком сильными, и развязка сюжета не приносит ожидаемого вызова. Нора отметил, что единственное, о чем он жалеет, это отсутствие четкого предупреждения для игроков: если вы хотите получить задуманную сложность для босса, вам нужно идти и победить его сейчас.

Разработчик объяснил логику студии тем, что обычно люди теряют мотивацию проходить сторонние задания после завершения основной сюжетной линии. Команда недооценила желание аудитории полностью зачистить карту перед финалом, что заставило некоторых хардкорных игроков почувствовать разочарование от слишком легкой победы.

Ведущий программист Том Гиллермин добавил, что такая ситуация возникла отчасти из-за скромности авторов. Студия не была уверена в безусловном успехе игры и полагала, что пользователям будет интереснее просто узнать, чем закончится история, пропуская побочные активности. Тотальная зачистка контента стала для них приятным сюрпризом, который они не смогли предвидеть. Впрочем, при работе над следующими проектами Sandfall Interactive планирует придерживаться своего главного принципа и ориентироваться на то, что кажется крутым самим разработчикам, а не пытаться угодить всем без исключения.