ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 533 оценки

Авторы Clair Obscur: Expedition 33 объяснили успех JRPG: "Важно делать игру для себя, а не пытаться угодить всем"

IKarasik IKarasik

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive поделились своим взглядом на то, почему дебютная игра студии оказалась столь успешной. По их словам, ключ к признанию игроков и критиков кроется не в попытке подстроиться под ожидания аудитории, а в искреннем подходе к созданию проекта.

В интервью для рассылки Edge Knowledge геймдиректор Гийом Брош отметил, что команда изначально строила игру вокруг собственных вкусов и сильных сторон, а не вокруг абстрактного образа «идеального игрока». По его мнению, когда разработчики по-настоящему увлечены тем, что делают, это автоматически передаётся аудитории. Он подчеркнул, что забота об игре в итоге и означает заботу об игроках, пусть и не в прямом, маркетинговом смысле.

Брош добавил, что для него важнее всего искренность и чёткая идентичность проекта. Даже если в игре есть шероховатости, они прощаются, когда чувствуется «живая душа» и авторский почерк.

Эту мысль поддержала ведущий сценарист проекта Дженнифер Сведберг-Йен. Она рассказала, что разработка Expedition 33 строилась на постоянном обмене идеями между разными отделами. История влияла на визуальный стиль, музыка — на нарратив, а художественные решения, в свою очередь, вдохновляли сценарий. По её словам, именно такое тесное взаимодействие позволило команде добиться эффекта, при котором итоговый результат оказался сильнее, чем сумма отдельных элементов.

36
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Feliskotta

Шикарная игруля конечно. Как раз сейчас прохожу. Одна музыка чего стоит...

12
H0micide

Музычку выключил сразу - не понравилась. Игру до конца не прошел, т.к. надоела. У всех свои вкусы.

8
PhantomTahm

Важно занести кому надо, и тогда номинации и награды "лучшей игре всех времён и народов" обеспечены)

9
Илья Матецкий

Вот уж реально, слишком распиаренный проект, даже с RDR2 так не было, которая по всем параметрам лучше

4
UnemotionalFrazer

Поэтому все награды скупила небольшая французская студия, а не Кодзима или Нинтендо с бюджетами в сотни миллионов. Да хорош уже пытаться прятаться от реальности. Нелепо просто выглядит.

1
AT_Sagor

Вы уж определитесь: то JRPG, то нет; то игра года, то сняты с номинации за использование ИИ; то делаем как для себя, то делаем для всех.

6
DezkQ

Вытики уже угробили столько проектов что просто ппц, особенно МОРГОВ. Не нравится вали, нехрен подстраиваться под каждую снежинную-ромашку, потому что в итоге будет кал который не переварит ни кто.

3
H0micide

Очень спорное утверждение. Конкорд наверное тоже делали, как для себя.

2
WerGC

купили и всех обманули,жулики

2
UnemotionalFrazer

Судя по крайне положительным отзывам в стиме, купили даже игроков. Купили качеством и душой при создании игры.

2
ДаДжи

если есть целевая аудитория и у них определенные ожидания от игры,то почему бы и нет,другое дело когда ты действительно пытаешься угодить либо всем,либо тем кому твоя игра нахрен не всралась,но они хотят чтоб она была именно такой

Exit 8

Но тут нет претензиий, зачем угождать всем ? Недовольные всегда были и будут, особенно жанр JRPG- все же остается нишевым.

-zotik-

Они так же сделали и с южным парком палкой истины. Формула та же

Угрюмый_Кот

Палка истины же шедевр

-zotik- Угрюмый_Кот

Ну не шедевр. Но но была прикольна геймплейно.

PaTi6op

Да бред это все. Всё и всегда делается ради бабок. Кто это отрицает - либо идиот, либо врет. Просто кто-то может сделать что-то годное и продать, а кто-то нет.