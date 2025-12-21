Авторы Clair Obscur: Expedition 33 объяснили успех JRPG: "Важно делать игру для себя, а не пытаться угодить всем"

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive поделились своим взглядом на то, почему дебютная игра студии оказалась столь успешной. По их словам, ключ к признанию игроков и критиков кроется не в попытке подстроиться под ожидания аудитории, а в искреннем подходе к созданию проекта.

В интервью для рассылки Edge Knowledge геймдиректор Гийом Брош отметил, что команда изначально строила игру вокруг собственных вкусов и сильных сторон, а не вокруг абстрактного образа «идеального игрока». По его мнению, когда разработчики по-настоящему увлечены тем, что делают, это автоматически передаётся аудитории. Он подчеркнул, что забота об игре в итоге и означает заботу об игроках, пусть и не в прямом, маркетинговом смысле.

Брош добавил, что для него важнее всего искренность и чёткая идентичность проекта. Даже если в игре есть шероховатости, они прощаются, когда чувствуется «живая душа» и авторский почерк.

Эту мысль поддержала ведущий сценарист проекта Дженнифер Сведберг-Йен. Она рассказала, что разработка Expedition 33 строилась на постоянном обмене идеями между разными отделами. История влияла на визуальный стиль, музыка — на нарратив, а художественные решения, в свою очередь, вдохновляли сценарий. По её словам, именно такое тесное взаимодействие позволило команде добиться эффекта, при котором итоговый результат оказался сильнее, чем сумма отдельных элементов.