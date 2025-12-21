Авторы Clair Obscur: Expedition 33 объяснили успех JRPG: "Важно делать игру для себя, а не пытаться угодить всем"

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive поделились своим взглядом на то, почему дебютная игра студии оказалась столь успешной. По их словам, ключ к признанию игроков и критиков кроется не в попытке подстроиться под ожидания аудитории, а в искреннем подходе к созданию проекта.
В интервью для рассылки Edge Knowledge геймдиректор Гийом Брош отметил, что команда изначально строила игру вокруг собственных вкусов и сильных сторон, а не вокруг абстрактного образа «идеального игрока». По его мнению, когда разработчики по-настоящему увлечены тем, что делают, это автоматически передаётся аудитории. Он подчеркнул, что забота об игре в итоге и означает заботу об игроках, пусть и не в прямом, маркетинговом смысле.
Брош добавил, что для него важнее всего искренность и чёткая идентичность проекта. Даже если в игре есть шероховатости, они прощаются, когда чувствуется «живая душа» и авторский почерк.
Эту мысль поддержала ведущий сценарист проекта Дженнифер Сведберг-Йен. Она рассказала, что разработка Expedition 33 строилась на постоянном обмене идеями между разными отделами. История влияла на визуальный стиль, музыка — на нарратив, а художественные решения, в свою очередь, вдохновляли сценарий. По её словам, именно такое тесное взаимодействие позволило команде добиться эффекта, при котором итоговый результат оказался сильнее, чем сумма отдельных элементов.
Шикарная игруля конечно. Как раз сейчас прохожу. Одна музыка чего стоит...
Музычку выключил сразу - не понравилась. Игру до конца не прошел, т.к. надоела. У всех свои вкусы.
Важно занести кому надо, и тогда номинации и награды "лучшей игре всех времён и народов" обеспечены)
Вот уж реально, слишком распиаренный проект, даже с RDR2 так не было, которая по всем параметрам лучше
Поэтому все награды скупила небольшая французская студия, а не Кодзима или Нинтендо с бюджетами в сотни миллионов. Да хорош уже пытаться прятаться от реальности. Нелепо просто выглядит.
Вы уж определитесь: то JRPG, то нет; то игра года, то сняты с номинации за использование ИИ; то делаем как для себя, то делаем для всех.
Вытики уже угробили столько проектов что просто ппц, особенно МОРГОВ. Не нравится вали, нехрен подстраиваться под каждую снежинную-ромашку, потому что в итоге будет кал который не переварит ни кто.
Очень спорное утверждение. Конкорд наверное тоже делали, как для себя.
купили и всех обманули,жулики
Судя по крайне положительным отзывам в стиме, купили даже игроков. Купили качеством и душой при создании игры.
если есть целевая аудитория и у них определенные ожидания от игры,то почему бы и нет,другое дело когда ты действительно пытаешься угодить либо всем,либо тем кому твоя игра нахрен не всралась,но они хотят чтоб она была именно такой
Но тут нет претензиий, зачем угождать всем ? Недовольные всегда были и будут, особенно жанр JRPG- все же остается нишевым.
Они так же сделали и с южным парком палкой истины. Формула та же
Палка истины же шедевр
Ну не шедевр. Но но была прикольна геймплейно.
Да бред это все. Всё и всегда делается ради бабок. Кто это отрицает - либо идиот, либо врет. Просто кто-то может сделать что-то годное и продать, а кто-то нет.