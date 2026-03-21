Авторы Clair Obscur: Expedition 33 отказались от "каноничной" концовки и счастливого финала

Сценаристка Дженнифер Сведберг-Йен рассказала, что при создании Clair Obscur: Expedition 33 команда изначально не рассматривала вариант «идеального» или полностью счастливого финала.
По её словам, разработчики сознательно заложили в игру две разные концовки, каждая из которых отражает отдельную точку зрения и эмоциональный выбор игрока. При этом студия не собирается объявлять какую-либо из них каноничной.
«Мы не будем выбирать одну из концовок. Это своего рода “эффект Шрёдингера” — обе версии одновременно существуют», — объяснила сценаристка.
Финал игры построен вокруг развилки, где игрок принимает решение, влияющее на исход истории. При этом ни один из вариантов не даёт однозначного чувства завершённости: один отличается более светлым тоном, другой — более мрачным, но оба остаются открытыми для интерпретации.
Сведберг-Йен подчеркнула, что команда даже не планировала создавать полностью счастливый финал, отдавая предпочтение более сложному и неоднозначному повествованию. Такой подход, по мнению авторов, позволяет игрокам самим формировать смысл истории.
Разработчики уверены, что отказ от «правильной» концовки стимулирует обсуждения и делает мир игры более живым — хотя в будущем это может усложнить создание продолжения во вселенной.
Спасибо за жирный спойлер в названии , как раз сижу прохожу..... проходил.
Перевод: Мы не хотим что бы фанаты какой то концовки обругали нас в Твиттере так что выбирать не будем
Источника нет, лет 10 назад за такое anus рвали
Очередной бред