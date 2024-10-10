Авторы Clair Obscur: Expedition 33 покажут новый трейлер на следующей неделе

Clair Obscur: Expedition 33, пошаговая ролевая игра, вдохновленная Persona и Final Fantasy, с момента своего анонса вызвала значительный интерес. Разработчик Sandfall Interactive недавно подтвердил, что 16 октября выйдет новый трейлер игры. Хотя подробности о содержимом трейлера пока не разглашаются, нам не придется долго ждать новых кадров и, быть может, мы узнаем дату релиза.

В августе разработчики уже делились новыми геймплейными кадрами, продемонстрировав захватывающие бои и фантастическое окружение, что привлекло внимание еще большего числа фанатов.

Clair Obscur: Expedition 33 планируется к выпуску в следующем году на PS5, Xbox Series X/S и ПК.