Авторы Clair Obscur Expedition 33 потвердили, что намерено спойлерили в саундтреке игры

Разработчики триумфальной RPG прошлого года, Clair Obscur: Expedition 33, наконец-то признались, что с самого начала засыпали игроков спойлерами. Студия взяла на вооружения весьма необычное художественное решения: они спрятали ключевые сюжетные подсказки к финалу истории на самом видном — а точнее, слышимом — месте.

Во время недавней панели на конференции разработчиков игр GDC 2026 руководитель звукового отдела студии Sandfall Рафаэль Жоффр сделал неожиданное заявление:

Первый же музыкальный трек спойлерит всю игру. Когда вы только начинаете играть в Люмьере на самом старте, эта композиция раскрывает весь финал. Но сделано это так, что вы ничего не поймете... Вы думаете, что поется о чем-то абстрактном, а на самом деле там речь буквально о боссах эндгейма.

— сообщил разработчик.

Жоффр пояснил, как им удалось провернуть этот трюк. Тексты первых композиций намерено зашифрованы. В песнях используется смесь французского, английского и специально придуманного вымышленного языка. По мере продвижения игрока по сюжету и получения новых знаний о лоре мира тексты песен становятся всё более понятными и осмысленными. Именно поэтому ближе к концу игры звучат композиции полностью на понятном английском.

Причиной такого креативного подхода стало желание вознаградить тех, кто захочет пройти игру повторно.

Мы сделали это для того, чтобы игроки, которые начнут проходить игру заново, получили совершенно иное восприятие лирики, так как они уже будут знать лор вселенной.

— добавил Жоффр.

Так, что если вы вдруг еще не добрались до финала этой мрачной сказки, лучше не вслушивайтесь в слова красивых мелодий в начале приключения слишком сильно.