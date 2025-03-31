Авторы Clair Obscur: Expedition 33 представили новые скриншоты пошаговой ролевой игры

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 представили свежие скриншоты игры, а также поделились первыми успехами — более миллиона игроков уже добавили проект в вишлист.
Эта пошаговая RPG с механиками реального времени переносит игроков в сюрреалистический мир, вдохновленный Прекрасной эпохой Франции. В центре сюжета стоит Художница — таинственная фигура, которая раз в год пишет на монолите число. Все, чей возраст совпадает с этим числом, исчезают в дыму. Завтра она выведет 33, и герои должны остановить этот кошмар.
Игроки возьмут под командование Гюстава, Маэля и других участников экспедиции, отправляясь в опасное путешествие. Боевая система сочетает пошаговые элементы с динамическими контратаками, уклонениями и комбо-ударами.
Дата выхода — 24 апреля на PS5, Xbox Series и PC.
Красиво конечно. Но мир пустой по демке на 4ч.
Кстати, может кто вкурсе - романтика есть? Или персам там не до неё, что одновременно логично и нет, так как в таких обстоятельствах вполне могут возникнуть чувства друг к другу
Да там выжить бы, а еще выполнить миссию. Какая уж там романтика...
Пфф люди есть люди в какой бы жопе они не были романтические чувства возникнуть могут. А жаль в коем то веке в западной игре сочные женские персонажи.