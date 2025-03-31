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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8 102 оценки

Авторы Clair Obscur: Expedition 33 представили новые скриншоты пошаговой ролевой игры

butcher69 butcher69

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 представили свежие скриншоты игры, а также поделились первыми успехами — более миллиона игроков уже добавили проект в вишлист.

Эта пошаговая RPG с механиками реального времени переносит игроков в сюрреалистический мир, вдохновленный Прекрасной эпохой Франции. В центре сюжета стоит Художница — таинственная фигура, которая раз в год пишет на монолите число. Все, чей возраст совпадает с этим числом, исчезают в дыму. Завтра она выведет 33, и герои должны остановить этот кошмар.

Игроки возьмут под командование Гюстава, Маэля и других участников экспедиции, отправляясь в опасное путешествие. Боевая система сочетает пошаговые элементы с динамическими контратаками, уклонениями и комбо-ударами.

Дата выхода — 24 апреля на PS5, Xbox Series и PC.

23
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Darth Savitar

Красиво конечно. Но мир пустой по демке на 4ч.

3
Adam55

Кстати, может кто вкурсе - романтика есть? Или персам там не до неё, что одновременно логично и нет, так как в таких обстоятельствах вполне могут возникнуть чувства друг к другу

0
Pirat13666

Да там выжить бы, а еще выполнить миссию. Какая уж там романтика...

2
PuHAC Pirat13666

Пфф люди есть люди в какой бы жопе они не были романтические чувства возникнуть могут. А жаль в коем то веке в западной игре сочные женские персонажи. 

0