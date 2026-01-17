ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 649 оценок

Авторы Clair Obscur: Expedition 33 признались, что не ожидали такого успеха игры

IKarasik IKarasik

Успех Clair Obscur: Expedition 33 стал сюрпризом даже для её создателей. Креативный директор Sandfall Interactive Гийом Брош рассказал, что масштаб интереса к игре оказался несоизмеримо выше всех внутренних ожиданий студии.

Французская RPG, дебютный проект Sandfall Interactive, разошлась тиражом свыше пяти миллионов копий и собрала внушительное количество наград «Игра года», уступив по этому показателю лишь Elden Ring. Кроме того, проект долгое время удерживал лидирующие позиции в пользовательских рейтингах Metacritic.

По словам Броша, команда рассчитывала на тёплый приём, но не была готова к настолько бурной реакции аудитории. Больше всего разработчиков удивило то, насколько сильно игроки откликнулись на сюжет, постановку и кинематографичные сцены. Именно эта часть игры, как отметил он, сложнее всего поддаётся прогнозированию, поскольку восприятие истории всегда субъективно. Тем не менее отклик оказался почти мгновенным и значительно превзошёл ожидания команды.

Несмотря на триумф, путь Clair Obscur: Expedition 33 не обошёлся без спорных моментов. Ранее стало известно, что часть наград проект лишился из-за использования генеративного ИИ, о чём студия изначально недостаточно подробно сообщила при подаче игры на премии. Позже Брош пояснил, что Sandfall Interactive экспериментировала с такими технологиями, но в итоге отказалась от них, посчитав подобный подход неподходящим для своего творчества.

Разработчики подчёркивают, что в будущих проектах студия намерена полностью опираться на работу живой команды, а не автоматизированные инструменты, несмотря на неожиданный масштаб успеха своего первого большого релиза.

32
27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
LeoMacReady

Тоже не ожидал. Г0Bнище же такое

23
Палыч Роков

согласен, лютая ссанина, как она вообще в сотку игр вошла???

Great-heartedElio

Захожу в клеробскур чисто какаху влепить новости

12
PermanentActon

как опрометчиво

учитывая что Clair Obscure имеет 2187 подписчика - вам угрожает какаховый снег

4
xmur xmur PermanentActon

чел организует бизнес по продаже удобрений)

4
PanKotovsky
не ожидали такого успеха RPG

РПГ.

9
Saka Madiq
6
UnemotionalFrazer

А что не так, согласно голосованию лучшая РПГ в этом году:

9
A E UnemotionalFrazer

а что там перед мирами №2
?
MH?

Saka Madiq

это в который раз они уже об этом признались??

8
InSerrt

Раз пятидесятый... Всё равно игровые новости забивать нечем)

4
Summor Ner

Всем ПГ сообществом ждём того самого дня, когда по количеству наград игры года Экспедиция обгонит Элден Ринг и станет лучшей игрой всех времён и народов. 🥳

8
xmur xmur

интересно. в ведьмаке, который не считают,некоторые, за рпг. и то больше вариативности и отыгрыша. почему экспа считантся рпг? там особо и не развернешься в этом плане

4
maximus388

В ККД2 тоже толком нет никакого отыгрыша, сплошные условности и прямой сюжет, до той же прошлогодней Драгонс Догмы 2, реальной РПГ, концептуально не дотягивает. Но вполне подходит под нишу экшен-РПГ, в нее и Ведьмака можно поместить, и лутер-шутерный Киберпанк при желании.
Экспедиция или Метафор, который Догму обыграл в прошлом году, -- JRPG, то бишь еще один поджанр. Это более классическое исполнение ролевой задумки, со времен первых Финалок, связанное с наличием пошаговой боевки и компаньонов, там понятия вариативности практически никогда не было.

С учетом, что отдельных жанровых номинаций для экшен-составляющей или японской не было, все эти игры объединили в одной. И решили в итоге впечатления от процесса, а не соответствие идеалам РПГ. Потому что в одном случае была духота, которую уже видели, в другом -- невероятная, эмоциональная история и новый айпи, который запомнился/удивил.

2
UnemotionalFrazer maximus388

Если тут послушать некоторых, то "настоящих РПГ" вообще не существует, это мифический идеал в голове людей, к которым игры могут лишь стремиться, но никогда не могут достигнуть)))

1
Velander

а ведь стадо понемногу начинает вкуривать, что за гниль им впаривают под лозунгом "конфетка"...вытаскивая багет из ротелла

4
urukhaj

Я эту новость на PG вижу 13 раз просто байт на коменты и срачи в них пора уходить с этой помойки

3
maximus388

давай, до завтра

4
ratte88

Карасик тут главный щитпостер. Всё жду, когда ему на голове на#бнут за щитпостинг.

1
h1fter

Такой пост уже был,не поверю что никто не высрал настолько банальную новость

3
PhantomTahm

Что, снова вечер откровений?) Так поведал бы нам уже что-нибудь, чего мы не знаем)

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ