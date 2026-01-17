Авторы Clair Obscur: Expedition 33 признались, что не ожидали такого успеха игры

Успех Clair Obscur: Expedition 33 стал сюрпризом даже для её создателей. Креативный директор Sandfall Interactive Гийом Брош рассказал, что масштаб интереса к игре оказался несоизмеримо выше всех внутренних ожиданий студии.

Французская RPG, дебютный проект Sandfall Interactive, разошлась тиражом свыше пяти миллионов копий и собрала внушительное количество наград «Игра года», уступив по этому показателю лишь Elden Ring. Кроме того, проект долгое время удерживал лидирующие позиции в пользовательских рейтингах Metacritic.

По словам Броша, команда рассчитывала на тёплый приём, но не была готова к настолько бурной реакции аудитории. Больше всего разработчиков удивило то, насколько сильно игроки откликнулись на сюжет, постановку и кинематографичные сцены. Именно эта часть игры, как отметил он, сложнее всего поддаётся прогнозированию, поскольку восприятие истории всегда субъективно. Тем не менее отклик оказался почти мгновенным и значительно превзошёл ожидания команды.

Несмотря на триумф, путь Clair Obscur: Expedition 33 не обошёлся без спорных моментов. Ранее стало известно, что часть наград проект лишился из-за использования генеративного ИИ, о чём студия изначально недостаточно подробно сообщила при подаче игры на премии. Позже Брош пояснил, что Sandfall Interactive экспериментировала с такими технологиями, но в итоге отказалась от них, посчитав подобный подход неподходящим для своего творчества.

Разработчики подчёркивают, что в будущих проектах студия намерена полностью опираться на работу живой команды, а не автоматизированные инструменты, несмотря на неожиданный масштаб успеха своего первого большого релиза.