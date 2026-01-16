Авторы Clair Obscur: Expedition 33 проведут специальное мероприятие для поклонников в Париже

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, которая была признана Игрой года 2025 на церемонии The Game Awards, продолжает удерживать внимание аудитории благодаря своему уникальному визуальному стилю. Разработчики из студии Sandfall Interactive совместно с издательством Pix’n Love анонсировали особое событие для фанатов, желающих глубже погрузиться в художественный мир проекта.

Мероприятие приурочено к выходу официального артбука под названием Искусство Clair Obscur Expedition 33: Для тех, кто придет после (L'art de Clair Obscur Expedition 33 : Pour ceux qui viendront après). Автором книги выступила Марин Мак, ранее работавшая над аналогичными изданиями по играм Steelrising, Dordogne и Jusant. В новой книге подробно рассматриваются процессы создания дизайна персонажей и локаций, а также секреты, стоящие за живописной эстетикой игры.

Встреча с поклонниками состоится 25 января 2026 года в Париже, в книжном магазине Album Comics. Гостями мероприятия станут автор книги Марин Мак и арт-директор игры Николас Максон-Франкомб. Посетители смогут приобрести артбук, получить автографы и пообщаться с создателями в неформальной обстановке. Место проведения выбрано не случайно, так как именно архитектура французской столицы вдохновила разработчиков на создание города Люмьер в игре.