Авторы Clair Obscur: Expedition 33 рассказали о будущем игры

Разработчики из Sandfall Interactive прокомментировали интерес сообщества к возможному DLC для Clair Obscur: Expedition 33. Несмотря на бурную реакцию и высокие оценки — включая похвалу даже от президента Франции — команда пока не планирует выпуск дополнительного контента.

В интервью The Washington Post руководители студии Гийом Брош и Том Гийермен рассказали, что сейчас основной фокус разработчиков — это улучшение и доработка уже выпущенной игры. Поводом для обсуждения стали комментарии одного из сценаристов игры в соцсетях, где он ответил фанату, выразившему надежду на будущие дополнения.

Однако, как подчеркнули Брош и Гийермен, на данном этапе студия не работает над DLC. Их приоритет — сделать основную игру как можно лучше и стабильнее.

«Мы сосредоточены на том, чтобы улучшить текущую версию игры», — заявили представители Sandfall Interactive.

Хотя никаких конкретных обещаний по поводу нового контента не прозвучало, интерес к игре остаётся высоким, и многие игроки надеются, что в будущем студия всё же вернётся к миру Clair Obscur. Пока же разработчики продолжают внимательно следить за отзывами и выпускать патчи и улучшения.