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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 1 172 оценки

Авторы Clair Obscur: Expedition 33 рассказали о будущем игры

IKarasik IKarasik

Разработчики из Sandfall Interactive прокомментировали интерес сообщества к возможному DLC для Clair Obscur: Expedition 33. Несмотря на бурную реакцию и высокие оценки — включая похвалу даже от президента Франции — команда пока не планирует выпуск дополнительного контента.

В интервью The Washington Post руководители студии Гийом Брош и Том Гийермен рассказали, что сейчас основной фокус разработчиков — это улучшение и доработка уже выпущенной игры. Поводом для обсуждения стали комментарии одного из сценаристов игры в соцсетях, где он ответил фанату, выразившему надежду на будущие дополнения.

Однако, как подчеркнули Брош и Гийермен, на данном этапе студия не работает над DLC. Их приоритет — сделать основную игру как можно лучше и стабильнее.

Над Expedition 33 работали только три экс-сотрудника Ubisoft - остальные новички, мечтающие сделать нечто особенное

«Мы сосредоточены на том, чтобы улучшить текущую версию игры», — заявили представители Sandfall Interactive.

Хотя никаких конкретных обещаний по поводу нового контента не прозвучало, интерес к игре остаётся высоким, и многие игроки надеются, что в будущем студия всё же вернётся к миру Clair Obscur. Пока же разработчики продолжают внимательно следить за отзывами и выпускать патчи и улучшения.

26
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Partenavia

Будущее у этой игры только одно, быть забытой везде через 1-2 месяца, в следующей раз о ней услышим когда выйдет новая игра от этой студии и будут везде трубить новая игра от авторов великой clair 33
P.S. Уже и не припомню чтоб по какой то игре был настолько перехайп.

23
Fronyx

Гта

3
Partenavia

Продолжают кстати накручивать отзывы на метакритике, это же смешно как новый ноунейм проект за 2 недели набирает отзывов больше чем популярная франшиза, например как человек паук.

10
Fronyx Partenavia

А, ну так чел пук для подростков, с плоским банальным сюжетом про очередное спасение мира от клишированного злодея

6
Partenavia Fronyx

Ну и как это влияет на кол-во отзывов? я про охваты

2
Haranis Partenavia

Человек паук, ахахаха....

4
Алексей Редикс

Увидев боевку снес сразу игру.

16
llaann

Увидел твою маму, снес наxуй)

6
Ди Гы

Погодите, то-есть различные трейлеры, подкасты с разработчиками, обзоры игровых изданий, блогеров и т.п, вас не остановило. Ведь вы как-то узнали про игру верно. Даже вроде в "превью" к игре, есть информация об игре. Но вас это не останавливало. Вы потратили время и место на диске, чтобы запустить игру и увидеть ненавистную вами боевую систему чтобы удалить игру, и написать об этом на PG. Гениально!

2
cheezypizey

У фортнайтеров извилин не хватает, чтоб осилить игру?)

1
UnfamiliarBeyonce

Идут годы но на pg в коментах стабильно сидят 14 летнии скуфы ждущие новую игру что бы похейтить ибо больше в их жизни ничего интересного не происходит. Так держать! А игра прекрасна

4
Кей Овальд

Ну, раз пока, то пока, поиграю во что-то ещё пока вы доделываете.

3
imizaka

Всем бы разрабам таким быть, у них почти идеально работающая игра но они все равно продолжают ее полировать, а иные при недопиленной игре начинают пилить

2