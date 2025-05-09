Авторы Clair Obscur: Expedition 33 рассказали о будущем игры

Разработчики из Sandfall Interactive прокомментировали интерес сообщества к возможному DLC для Clair Obscur: Expedition 33. Несмотря на бурную реакцию и высокие оценки — включая похвалу даже от президента Франции — команда пока не планирует выпуск дополнительного контента.
В интервью The Washington Post руководители студии Гийом Брош и Том Гийермен рассказали, что сейчас основной фокус разработчиков — это улучшение и доработка уже выпущенной игры. Поводом для обсуждения стали комментарии одного из сценаристов игры в соцсетях, где он ответил фанату, выразившему надежду на будущие дополнения.
Однако, как подчеркнули Брош и Гийермен, на данном этапе студия не работает над DLC. Их приоритет — сделать основную игру как можно лучше и стабильнее.
«Мы сосредоточены на том, чтобы улучшить текущую версию игры», — заявили представители Sandfall Interactive.
Хотя никаких конкретных обещаний по поводу нового контента не прозвучало, интерес к игре остаётся высоким, и многие игроки надеются, что в будущем студия всё же вернётся к миру Clair Obscur. Пока же разработчики продолжают внимательно следить за отзывами и выпускать патчи и улучшения.
Будущее у этой игры только одно, быть забытой везде через 1-2 месяца, в следующей раз о ней услышим когда выйдет новая игра от этой студии и будут везде трубить новая игра от авторов великой clair 33
P.S. Уже и не припомню чтоб по какой то игре был настолько перехайп.
Гта
Продолжают кстати накручивать отзывы на метакритике, это же смешно как новый ноунейм проект за 2 недели набирает отзывов больше чем популярная франшиза, например как человек паук.
А, ну так чел пук для подростков, с плоским банальным сюжетом про очередное спасение мира от клишированного злодея
Ну и как это влияет на кол-во отзывов? я про охваты
Человек паук, ахахаха....
Увидев боевку снес сразу игру.
Увидел твою маму, снес наxуй)
Погодите, то-есть различные трейлеры, подкасты с разработчиками, обзоры игровых изданий, блогеров и т.п, вас не остановило. Ведь вы как-то узнали про игру верно. Даже вроде в "превью" к игре, есть информация об игре. Но вас это не останавливало. Вы потратили время и место на диске, чтобы запустить игру и увидеть ненавистную вами боевую систему чтобы удалить игру, и написать об этом на PG. Гениально!
У фортнайтеров извилин не хватает, чтоб осилить игру?)
Идут годы но на pg в коментах стабильно сидят 14 летнии скуфы ждущие новую игру что бы похейтить ибо больше в их жизни ничего интересного не происходит. Так держать! А игра прекрасна
Ну, раз пока, то пока, поиграю во что-то ещё пока вы доделываете.
Всем бы разрабам таким быть, у них почти идеально работающая игра но они все равно продолжают ее полировать, а иные при недопиленной игре начинают пилить