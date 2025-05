Авторы Clair Obscur: Expedition 33 рекомендуют обратить внимание на еще одну великолепную пошаговую ролевую игру

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош (Guillaume Broche) поделился рекомендацией для поклонников жанра и просто качественных игр. По его словам, тем, кто завершил своё путешествие в Expedition 33, стоит обратить внимание на The Hundred Line -Last Defense Academy- — ещё одну пошаговую RPG, которая вышла на прошлой неделе. Проект создан японской студией Too Kyo Games во главе с Кадзутака Кодакой, известным по таким играм, как Danganronpa и Rain Code.

Брош в своём сообщении отметил: «Слишком много отличных ролевых игр выходит одновременно в последнее время!» По его словам, The Hundred Line — «проект, сделанный с любовью потрясающей командой», и представляет собой достойного представителя жанра, заслуживающего внимания всех поклонников тактических сражений и необычного сюжета. Вдохновлённая школьной тематикой игра уже доступна на ПК в Steam и Nintendo Switch.

Своё мнение высказал и сам Кодако, выразив благодарность за внимание к его новой работе, а также отреагировав на успех Clair Obscur: Expedition 33, назвав её «будущим ролевых игр». Оба проекта, несмотря на разницу в художественном стиле и сеттинге, делают ставку на оригинальность и эмоциональную выразительность, что делает их яркими событиями этой весны для всех поклонников пошаговых RPG.

