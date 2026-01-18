Несомненно, Clair Obscur: Expédition 33 - пример неожиданного успеха. В первые дни проект демонстрировал впечатляющие показатели: около 150 тысяч игроков одновременно в Steam, что отражало колоссальный ажиотаж и не только выполнение многолетних ожиданий фанатов жанра, но и завлечение игроков, ранее не пробовавших JRPG.
Знаковым событием стал всплеск онлайна до 56 тысяч игроков 12 декабря, когда игра получила премию «Игра года» на The Game Awards. В этот же день игра получила небольшое обновление контента с новой локацией, боссами, пиктосами и костюмами.
Однако в последние дни средний одновременный онлайн опустился до отметки примерно 30 тысяч игроков. Эта цифра отражает переход от фазы «хайпа» к фазе «здоровой» постоянной аудитории. Такие показатели являются весьма устойчивыми и указывают на сформировавшееся комьюнити, которое продолжает проходить игру, исследует контент и, вероятно, ожидает будущих обновлений.
Ажиотаж стихает: онлайн Clair Obscur: Expedition 33 упал на 40 процентов
Или может... люди прошли синглплеер игру?
да ну, бред какой то
Можно сравнить с игрой для премиальных геймеров потерявшей 85% игроков через месяц после выхода.
Пузырь лопается... Пройдёт время и про игру вообще не вспомнят. Не говоря уже про продолжение, которое не получит такого же внимания.
И хорошо. От этой шляпы уже тошнит