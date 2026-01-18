Ажиотаж стихает: онлайн Clair Obscur: Expedition 33 упал на 40 процентов

Несомненно, Clair Obscur: Expédition 33 - пример неожиданного успеха. В первые дни проект демонстрировал впечатляющие показатели: около 150 тысяч игроков одновременно в Steam, что отражало колоссальный ажиотаж и не только выполнение многолетних ожиданий фанатов жанра, но и завлечение игроков, ранее не пробовавших JRPG.



Знаковым событием стал всплеск онлайна до 56 тысяч игроков 12 декабря, когда игра получила премию «Игра года» на The Game Awards. В этот же день игра получила небольшое обновление контента с новой локацией, боссами, пиктосами и костюмами.



Однако в последние дни средний одновременный онлайн опустился до отметки примерно 30 тысяч игроков. Эта цифра отражает переход от фазы «хайпа» к фазе «здоровой» постоянной аудитории. Такие показатели являются весьма устойчивыми и указывают на сформировавшееся комьюнити, которое продолжает проходить игру, исследует контент и, вероятно, ожидает будущих обновлений.