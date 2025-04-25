Bethesda поддержала французских коллег и поздравила с выходом Clair Obscur: Expedition 33

Bethesda поддержала французских коллег и поздравила с выходом их дебютного проекта Clair Obscur: Expedition 33 На своей странице в социальной сети X компания опубликовала изображение с Восторженными Поклонниками, известного персонажа из The Elder Scrolls IV: Oblivion, готовыми отправиться в экспедицию, подписав его: «Нам не терпится поиграть».
Игра, которая привлекла внимание благодаря оригинальному геймплею и эмоциональной истории, достигла пикового онлайна почти в 52 тысячи активных игроков на Steam и получила 94% положительных отзывов в Steam. Игроки уже назвали Clair Obscur: Expedition 33 настоящим хитом, восхищаясь её визуальным стилем и качеством контента.
Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, продолжая набирать популярность среди игроков.
посмеялся аниме еще никогда так не хвалили. А система боя мне напоминила многие инди проекты. Где по понятным причинам пошаговость разумный компромисс. Система боя напомнила например The Thaumaturge. Ну а аниме например тут. Или вы ищите рисованное с большими глазами. Ведь аниме не только таким бывает если незнали. И jprg это тоже аниме нравится вам это или нет. Например стилистикой моделями персонажей интерфейса и т.д.
Рандомный скриншот со стима. Чёт не особо похоже на аниме)
В каком месте там аниме?
Это не аниме, а jrpg) Ну тоже японская хня какая-то, это да)) лол
То что пошаговая боевка не в изометрии в основном встречается в японских играх ещё не делает все что похоже - аниме)
К стати да. Последние игры из серии Final Fantasy тоже не аниме