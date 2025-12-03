Билеты на тур "A Painted Symphony" с саундтреком Clair Obscur: Expedition 33 раскупили за считанные минуты

После триумфа в чартах Billboard Classical Album и серии вирусных выступлений, монументальный саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 удостоился двухчасового оркестрового турне. После короткого турне по Франции было объявлено о 15 концертах в Европе, включая выступление в лондонском Eventim Apollo.

Продажа билетов началась вчера утром (2 декабря), но в большинстве городов билеты были распроданы всего за несколько минут. На Reddit быстро появились сотни отзывов разочарованных фанатов:

Я в шоке. Мы с другом пытались, но в 10:03 все было уже распродано, — написал один из них.

Это невероятно. Я тоже не успела и абсолютно опустошена, — добавила другая.

Чаще всего звучала такая жалоба: «Они явно недооценили спрос. Надеюсь, они добавят больше дат».

Тем временем на порталах по перепродаже уже появились первые билеты — более чем за 1000 фунтов, при том что номинальная цена составляла около 33 фунтов. Организаторы успокаивают, что это только начало: в соцсетях они анонсировали новые предложения на 2026 год и призвали фанатов записываться в списки ожидания.

Похоже, что A Painted Symphony только набирает обороты — и Лориену Тестарду с его оркестром предстоит заполнить еще много залов.