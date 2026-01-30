Больше не лидер: Clair Obscur пропала из топа продаж Steam

Clair Obscur: Expedition 33, некогда возглавлявшая чарты, действительно покинула верхние строчки ежедневного и еженедельного топа продаж Steam. Игра держалась в сотне лучших с самого релиза. Это естественный этап жизненного цикла для любой однопользовательской игры после прохождения первоначального пика ажиотажа, связанного с релизом и первыми рецензиями. Её позиции в рейтинге самых продаваемых игр платформы, которые были крайне высокими в апреле и мае 2025 года, а также после победы на The Game Awards, сейчас значительно снизились, уступив место новым релизам и распродажам.

Причина этого снижения не в провале проекта, а в стабилизации. Игра, получившая высокие оценки критиков и игроков, перешла в фазу устойчивых, но уже не рекордных продаж. Основная волна интереса, подогретая анонсами, релизом и наградами, спала, и теперь её приобретают в основном те, кто целенаправленно искал глубокий ролевой опыт, а не импульсивные покупатели, реагирующие на хайп. Пиковое количество одновременных игроков в Steam, превышавшее 145 тысяч, сменилось стабильной ежедневной аудиторией, что типично для игр этого жанра.

Важно отметить, что статус в топе Steam — лишь один из показателей успеха. Разработчики из Sandfall Interactive сообщали, что общие продажи игры на всех платформах к осени 2025 года превысили 5 миллионов копий. Таким образом, выход из steam-топа говорит не о падении популярности, а о переходе проекта из категории «горячего новинка» в категорию «признанной классики», которая продолжает стабильно продаваться и приносить доход, уже не полагаясь на место в краткосрочных рейтингах.