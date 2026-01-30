Больше не лидер: Clair Obscur пропала из топа продаж Steam

Clair Obscur: Expedition 33, некогда возглавлявшая чарты, действительно покинула верхние строчки ежедневного и еженедельного топа продаж Steam. Игра держалась в сотне лучших с самого релиза. Это естественный этап жизненного цикла для любой однопользовательской игры после прохождения первоначального пика ажиотажа, связанного с релизом и первыми рецензиями. Её позиции в рейтинге самых продаваемых игр платформы, которые были крайне высокими в апреле и мае 2025 года, а также после победы на The Game Awards, сейчас значительно снизились, уступив место новым релизам и распродажам.
Причина этого снижения не в провале проекта, а в стабилизации. Игра, получившая высокие оценки критиков и игроков, перешла в фазу устойчивых, но уже не рекордных продаж. Основная волна интереса, подогретая анонсами, релизом и наградами, спала, и теперь её приобретают в основном те, кто целенаправленно искал глубокий ролевой опыт, а не импульсивные покупатели, реагирующие на хайп. Пиковое количество одновременных игроков в Steam, превышавшее 145 тысяч, сменилось стабильной ежедневной аудиторией, что типично для игр этого жанра.
Важно отметить, что статус в топе Steam — лишь один из показателей успеха. Разработчики из Sandfall Interactive сообщали, что общие продажи игры на всех платформах к осени 2025 года превысили 5 миллионов копий. Таким образом, выход из steam-топа говорит не о падении популярности, а о переходе проекта из категории «горячего новинка» в категорию «признанной классики», которая продолжает стабильно продаваться и приносить доход, уже не полагаясь на место в краткосрочных рейтингах.
Она и не была там
Даже года не прошло, а игра уже вылетела из топа. Сразу видно, что игра дно 🤡
Те, кто повёлся на пиар данной никчёмной поделки... я думаю, что они знают, кто они такие.
Правило номер 1: Если современные игроресурсы что-то усиленно пиарят, то данная игра с вероятностью 146% является полнейшим отстоем.
О, очередной нетакусик, хейтящий мейнстрим только ради того, чтобы хейтить мейнстрим?)
Все же, как в лужу не перди, а игра получилась истинным шедевром: сценарным, сюжетным, визуальным, музыкальным и, пожалуй, даже геймплейным, превратив устаревшую и унылую JRPG-боевку в динамичное и невероятно красивое соулс лайк по сути своей)
Хотя в статье вообще не к месту сказано про "глубокий ролевой опыт", все же Clair Obscur - не РПГ. И при этом, это одна из очень немногих игр, полностью оправдывающих звание игры года, единственным конкурентом которой была несправедливо обделенная наградами KC:D2
В каком месте этой игры имеется "глубокий ролевой опыт"?
можно чпокнуть много баб
В Avowed куда глубже ролевой опыт. Сколько ...минут она продержалась в топе продаж?
От полыхания у хейтеров можно теплом пол России обеспечить на этоу зиму :DDD
Как-никак игру уже кто хотел купил. Своё она взяла и при этом для старта неплохо
Clair Obscur - ВСЁ
Ну раз не лидер, значит, все награды заберут (нет).
ну наверное это топ продаж, наверное когда её уже купили то и покупать больше одного раза не кто не будет
Прошел хайп с TGA вот и все, только на нем и держалась