Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 133 оценки

Большие симфонические турне Clair Obscur: Expedition 33 начнутся в 2026 году

Gruz_ Gruz_

Музыка из Clair Obscur: Expedition 33 в исполнении симфонического оркестра имела огромный успех во Франции — билеты на все четыре концерта, включая два в парижском Salle Pleyel, были распроданы практически мгновенно.

Теперь организаторы подтвердили, что в 2026 году шоу, вдохновленное музыкальным сопровождением из игры Clair Obscur: Expedition 33, отправится в международное турне. За организацию мероприятия отвечает Bleu Citron Tournées, которая анонсировала «официальную серию концертов в нескольких странах».

Ранее композитор игры Лориен Тестар заявлял, что «A Painted Symphony» должна передать эмоциональный характер игры и предложить фанатам уникальный музыкальный опыт.

Более подробная информация о мировом турне будет обнародована в ближайшие месяцы.

12
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Allexandrr

Опять же, музыка зашла только тем, кому зашла игра. Лично мне игра не зашла, музыка оригинальная конечно, но, блин, на концерт бы не пошёл. Думаю и те, кто не играет в игры то же вряд ли оценят.

4
Well-madeParzival

неплохой прогрев

2