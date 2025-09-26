Большие симфонические турне Clair Obscur: Expedition 33 начнутся в 2026 году

Музыка из Clair Obscur: Expedition 33 в исполнении симфонического оркестра имела огромный успех во Франции — билеты на все четыре концерта, включая два в парижском Salle Pleyel, были распроданы практически мгновенно.

Теперь организаторы подтвердили, что в 2026 году шоу, вдохновленное музыкальным сопровождением из игры Clair Obscur: Expedition 33, отправится в международное турне. За организацию мероприятия отвечает Bleu Citron Tournées, которая анонсировала «официальную серию концертов в нескольких странах».

Ранее композитор игры Лориен Тестар заявлял, что «A Painted Symphony» должна передать эмоциональный характер игры и предложить фанатам уникальный музыкальный опыт.

Более подробная информация о мировом турне будет обнародована в ближайшие месяцы.