Бюджет Clair Obscur: Expedition 33 составил менее 10 млн долларов

Многое было сказано об успехе Clair Obscur: Expedition 33 и деловых решениях, которые сделали её неожиданным фаворитом в гонке за звание «Игра года 2025». Теперь мы узнали, что игра каким-то образом была создана менее чем за 10 миллионов долларов.

В интервью The New York Times соучредитель и генеральный директор Sandfall Interactive Гийом Брош заявил, что бюджет Clair Obscur: Expedition 33 составлял ничтожно малую часть бюджета среднестатистической AAA-игры, составив «менее 10 миллионов долларов». Для сравнения, разработка Spider-Man 2 от Insomniac обошлась примерно в 300 миллионов долларов. Студия смогла избежать таких раздутых бюджетов, выбрав гораздо меньший масштаб и отказавшись от погони за современным раздутым открытым миром, из-за которого некоторые игры стоят огромные состояния и на их создание уходит полдесятилетия.

Как объясняет Брош, Sandfall приняла ряд творческих решений, которые позволили студии создать многое с меньшими ресурсами, меньшей командой и разумным бюджетом. Один из ярких примеров — это миниатюрная копия карты, а не полноценный открытый мир. Это позволило Sandfall представить игрокам исследуемую вселенную, не создавая ничего в масштабе игр с открытым миром, где каждая деталь демонстрируется по мере прохождения.

Теперь у нас есть технологии, позволяющие создавать такие игры с относительно небольшой командой. «Игры, подобные этой, появятся. Нам повезло, что мы появились раньше.

Сегодня вечером состоится церемония вручения наград The Game Awards 2025, и Clair Obscur: Expedition 33 получила 13 номинаций в различных категориях, что является рекордом за десятилетнюю историю мероприятия.