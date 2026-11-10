Бывшая разработчица Mass Effect считает бюджет Clair Obscur ориентиром для новой части серии

Бывшая сотрудница BioWare Кристина Норман считает, что для разработки Mass Effect 5 вовсе не обязательно тратить 200 миллионов долларов. В качестве примера она привела Clair Obscur: Expedition 33, которая смогла предложить масштабную ролевую игру с высоким качеством графики при сравнительно небольшом бюджете.

Поводом для обсуждения стало недавнее заявление сооснователя BioWare Трента Остера. Он предположил, что на спасение Mass Effect 5 после закрытия студии EA потребуется более 200 миллионов долларов. По его мнению, на бюджет повлияют высокие ожидания поклонников, рассчитывающих на полноценную AAA-игру, а также необходимость разработать долгосрочную стратегию развития франшизы.

Норман, работавшая над первой Mass Effect в качестве ведущего программиста кинематографических сцен, а затем занимавшаяся игровыми системами и механиками второй и третьей частей, не согласилась с такой оценкой. Она обратила внимание на сообщения о том, что бюджет Clair Obscur: Expedition 33 составил менее 10 миллионов долларов.

«Это хороший пример того, почему я считаю, что новую Mass Effect можно создать значительно дешевле 200 миллионов долларов. Пятикратного бюджета Clair Obscur: Expedition 33 должно быть более чем достаточно», — написала Норман. По её словам, дополнительные деньги всегда можно потратить, но небольшие и умелые команды тоже способны добиться впечатляющих результатов.

В качестве противоположного примера можно привести Marvel's Wolverine, бюджет которой, по слухам, может достигать 300 миллионов долларов. Однако большие расходы сами по себе не гарантируют, что игра понравится аудитории.

Впрочем, даже если разработка новой Mass Effect окажется возможной при бюджете в несколько десятков миллионов долларов, остаётся другая проблема. Electronic Arts неохотно расстаётся со своими известными франшизами, поэтому вероятность появления независимой игры по Mass Effect без участия издателя пока выглядит небольшой.