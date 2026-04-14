Бывший руководитель разработки "Ведьмака 3" похвалил Clair Obscur: Expedition 33 за свежий взгляд на жанр RPG

Бывший руководитель разработки The Witcher 3: Wild Hunt Конрад Томашкевич высказался о современном состоянии индустрии и отметил проекты, которые, по его мнению, действительно выделяются на фоне других.

В числе таких игр он назвал Crimson Desert и Clair Obscur: Expedition 33. По его словам, эти проекты не копируют успешные формулы AAA-сегмента, а предлагают свежие идеи и собственный подход к дизайну.

Томашкевич считает, что одной из проблем индустрии является чрезмерная ориентация на прибыль, из-за чего многие студии предпочитают идти по проверенному пути вместо экспериментов. Такой подход, по его мнению, мешает развитию игр как формы искусства.

Разработчик подчеркнул, что при создании собственной студии он стремился избежать повторения прошлых решений и сделать ставку на развитие и новые идеи. Его новый проект — The Blood of Dawnwalker — также задуман как попытка расширить границы жанра RPG за счёт более смелых решений.