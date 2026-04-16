Чарли Кокс наконец сыграл в Clair Obscur: Expedition 33 - но признаётся, что играет не очень хорошо

Британский актёр Чарли Кокс, известный по роли Сорвиголовы, рассказал, что спустя почти год после релиза всё-таки попробовал сыграть в RPG Clair Obscur: Expedition 33, в которой он озвучил одного из главных персонажей.

В интервью перед церемонией BAFTA Games Awards 2026 актёр признался, что пока провёл в игре совсем немного времени и не прошёл её полностью. По словам Кокса, он лишь познакомился с началом истории, исследовал первые локации и пообщался с несколькими персонажами.

Кокс отметил, что прохождение игры может занимать десятки часов. Некоторые игроки тратят на неё более 50 часов, а при полном прохождении — около 100. Сам актёр признался, что пока не продвинулся так далеко.

«Я не очень хорошо играю, потому что это определённый навык, но я всё же попробовал», — рассказал он.

Актёр также вспомнил, что его игровой опыт в прошлом был довольно ограниченным. Среди игр, в которые он чаще всего играл, он назвал FIFA 98, Mario Kart и GoldenEye 007. По его словам, эти проекты были очень увлекательными, но не делали такой сильный упор на сюжет.

По мнению Кокса, современные игры больше похожи на фильмы, в которых игрок сам участвует в развитии истории и постепенно открывает детали мира.

Интересно, что во время игры актёр почти не воспринимал персонажа как самого себя. Он отметил, что видел перед собой не себя, а героя по имени Густав, которого озвучил для проекта.