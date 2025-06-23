Чарли Кокс, подаривший голос Гюставу, не понимает успеха Clair Obscur: Expedition 33 и считает себя "мошенником"

Пока Clair Obscur: Expedition 33 уверенно удерживает позиции одной из главных сенсаций 2025 года, неожиданное признание прозвучало со стороны актёра Чарли Кокса, известного по роли Сорвиголовы в одноименном сериале. На прошедшем в выходные фестивале Washington State Summer Con он честно рассказал, что не может осознать, почему его участие в игре вызвало столько восторгов у фанатов.

Кокс признался, что работа над образом Гюстава — одного из центральных героев Expedition 33 — заняла у него всего около четырёх часов:

Не хочу принижать ничьих достижений. Похоже, игра просто потрясающая. Но я не геймер, я в неё не играл и почти ничего о ней не знаю. Агент предложил озвучку — я согласился, провёл в студии четыре часа, и теперь все поздравляют, говорят, как круто получилось… А я чувствую себя мошенником. Но я рад за разработчиков. И всё».

Фанаты игры, однако, придерживаются иного мнения. Несмотря на скромные сроки работы, Чарли Кокс сумел выразительно передать харизму, силу и внутреннюю сложность Гюстава — лидера отряда, бросившего вызов Художнице. Его работа заслуженно вызвала шквал похвалы, став одной из ярчайших составляющих общей атмосферности проекта.

На фоне этого внимания стоит также отметить недавнюю новость, которая вызвала настоящий ажиотаж: в Clair Obscur: Expedition 33 был добавлен полноценный кооперативный режим, позволяющий проходить игру вместе с друзьями.

Clair Obscur: Expedition 33 уверенно закрепляется в статусе одной из лучших игр последних лет. Проект получил высокие оценки как от критиков, так и от широкой аудитории игроков, что делает его главным претендентом на звание игры года.