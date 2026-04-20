Чарли Кокс признался, что недооценивал силу привязанности игроков к героям видеоигр

Исполнитель роли Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33 Чарли Кокс признался, что не ожидал столь сильной эмоциональной реакции аудитории на персонажей видеоигр. По его словам, он был искренне удивлён тем, насколько глубоко игроки могут переживать за героев интерактивных историй.

Актёр отметил, что во время записи ключевых сцен не осознавал, какое влияние они окажут на пользователей. Особенно это касается драматичных моментов в начале игры, которые для многих стали одними из самых запоминающихся.

Кокс признался, что раньше ассоциировал подобную вовлечённость исключительно с кино и телевидением. Однако после выхода игры он столкнулся с новой аудиторией — поклонниками видеоигр, которые проявляют не меньшую привязанность к персонажам.

По его словам, за последние месяцы на встречах с фанатами всё чаще появляются люди, знакомые с ним именно благодаря игровой роли, а не сериалам. Это стало для актёра неожиданным, но приятным открытием.

Кокс также добавил, что теперь лучше понимает, почему видеоигры способны вызывать столь сильные эмоции: при должном уровне исполнения они становятся полноценным драматическим опытом. Более того, актёр уже участвует в разработке ещё одного проекта, который находится на ранней стадии.