Чарли Кокс вернется в видеоигровой мир после роли Густава в Clair Obscur: Expedition 33

Актер Чарли Кокс, известный по роли Сорвиголовы во вселенной Marvel, сообщил, что в этом году примет участие в новой видеоигре, продолжая карьеру в индустрии после своего дебюта в 2025 году в Clair Obscur: Expedition 33. В игре Кокс сыграл Густава, роль, которая, несмотря на раннюю смерть персонажа, стала важным эмоциональным поворотом для главной героини Маэль.

«Мне очень понравилось работать над Expedition 33. Я был поражен успехом игры и тем, насколько далеко она дошла», — рассказал Кокс в интервью. «Это открыло для меня новую сферу профессиональной деятельности. Моя следующая видеоигра будет гораздо более вовлеченной для меня и потребует больше работы».

Актер отметил, что был удивлен страстью видеоигровых сообществ, сравнив её с фанатами Marvel. По словам Кокса, его новый проект, вероятно, будет ещё более значимой ролью, возможно, в жанре фэнтези RPG, аналогично Expedition 33.

Кокс также подчеркнул вклад исполнителя моушн-кэпчер для Густава, Максанса Казорлы, отметив, что эмоциональная глубина персонажа стала возможной благодаря работе всей команды.