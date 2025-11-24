Чарли Кокс восторженно отреагировал на номинацию Clair Obscur: Expedition 33, но отдал бы ее мокап-актёру

Чарли Кокс выразил радость по поводу своей номинации за озвучивание Густава в Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025, однако отметил, что настоящая заслуга принадлежит актёру для записи захвата движений Максенсу Казорлу. Игра получила несколько номинаций, включая престижную категорию «Игра года», что делает её самой обсуждаемой RPG на грядущей церемонии.

«Да, я очень рад этой номинации, — сказал Кокс, — но я считаю важным подчеркнуть вклад выдающегося французского актёра Максенса Казорла, который выполнил почти всю моушн-каптуру для роли Густава. Мой голос был лишь частью процесса, и любая награда должна отражать его работу».

Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive впечатляет не только критиков, но и игроков. Игра сочетает уникальный визуальный стиль, глубокий сюжет и новаторскую механику RPG, благодаря чему получила рекордное количество номинаций на The Game Awards 2025.

Кокс, известный по роли Мэтта Мердока в телесериале «Сорвиголова», демонстрирует редкое чувство честности и уважения к коллегам, подчеркивая, что актёр для записи захвата движений — это не менее важный элемент создания персонажа, чем озвучка.

Остаётся только дождаться 11 декабря, когда в прямом эфире объявят победителей. Сможет ли Clair Obscur: Expedition 33 подтвердить свой статус фаворита и сколько наград достанется этой необыкновенной RPG? Ответ мы узнаем уже совсем скоро.