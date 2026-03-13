ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 814 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 - абсолютный триумфатор GDCA 2026 и обладатель звания "Игра года"

Gruz_ Gruz_

Студия Sandfall Interactive продолжает триумфальное шествие по игровым премиям. Французские разработчики вновь оказались в центре внимания благодаря своему хиту Clair Obscur: Expedition 33.

На церемонии Game Developers Choice Awards 2026 эта RPG была не только забрала главный титул — «Игра года», но и победила еще в четырех категориях. Также отличились Blue Prince, забравшая две статуэтки, и Death Stranding 2, отмеченная за техническое исполнение.

Итоги награждения:

  • Лучший звук, Лучший дебют, Лучший нарратив, Лучший арт-дирекшн и Игра года: Clair Obscur: Expedition 33.
  • Лучший дизайн и Инновация года: Blue Prince.
  • Лучшие технологии: Death Stranding 2: On the Beach.
  • Социально значимая игра: Consume Me.
  • Выбор игроков: And Roger.
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?)

Great-heartedElio

Долго это дерьмо будет продолжаться?

klitor_lizator

Без негатива к игре.

Carissa7517

Ну посмотрим что гта с ней сделает

Alexandr Shpits

Эти французы всё никак не могут успокоиться.

