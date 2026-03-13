Clair Obscur: Expedition 33 - абсолютный триумфатор GDCA 2026 и обладатель звания "Игра года"

Студия Sandfall Interactive продолжает триумфальное шествие по игровым премиям. Французские разработчики вновь оказались в центре внимания благодаря своему хиту Clair Obscur: Expedition 33.

На церемонии Game Developers Choice Awards 2026 эта RPG была не только забрала главный титул — «Игра года», но и победила еще в четырех категориях. Также отличились Blue Prince, забравшая две статуэтки, и Death Stranding 2, отмеченная за техническое исполнение.

Итоги награждения: