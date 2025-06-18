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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 320 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 больше не является самой высокооцененной игрой 2025 года

Gruz_ Gruz_

Соперничество за звание самой высокорейтинговой игры 2025 года на поверку оказывается очень интересным. Это звание уже не раз переходило из рук в руки, и сейчас, когда мы вплотную приблизились ко второй половине года, в рейтинге снова сменился лидер.

Набрав на Metacritic 93 балла, Clair Obscur: Expedition 33 была самой рейтинговой игрой года на протяжении почти двух месяцев, но теперь ее правление подошло к концу, и причиной тому стала Nintendo Switch 2. И не из-за Mario Kart World, набравшей 87 баллов, и не из-за Nintendo Switch 2 Welcome Tour, которая с 54 баллами ушла на второй план.

Речь идет об обновленной версии The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Nintendo Switch 2 с впечатляющими 95 баллами. Чтобы еще больше насыпать соли на раны Expedition 33, дебютная игра Sandfall технически опустилась на третью позицию. Поступают рецензии и на Breath of the Wild на Switch 2, и у нее 93 балла. Столько же, сколько и у Clair, но на Metacritic она находится выше, чем Expedition 33.

Правда, ситуация выглядит комично: Clair Obscur: Expedition 33 более 80 рецензий на Metacritic, тогда как у двух улучшенных версий Zelda вместе — лишь 18 обзоров. Из-за этого в рейтинге Metacritic «Лучшие игры 2025 года» сложилась не совсем обычная ситуация.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Breath of the Wild для Nintendo Switch 2 - это слегка измененные версии хитовых игр, поэтому возникает вполне уместный вопрос: стоит ли считать их полноценными новинками в списке лучших игр этого года?

43
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
lokdogg

фанаты нинки свой кал везде пропихнут

10
Adam55

Мда...какой маразм.

9
Roayal cat

Напротив демонстрирует всю обьективность эту систему оценок и ее ценность.

5
Владислав Якимов

, Clair Obscur: Expedition 33 больше не является самой высокооцененной игрой 2025 года ?

Геральт Батькович

А я в этом году видюху новую купил, теперь все игры, где с новой видюхой улучшилась графика, запишем в новинки?

8
Raphtallia

Обязательно, и пост на ПГ запилить. Ждем!

Latesis

Обновление старой игры не может считаться игрой года или вообще как то учитываться....

8
Raphtallia

Сейчас бы ремастеры хвалить. Индустрия сошла с ума...

Да еще не где нибудь, а на агуша платформе...

В общем цена этим мнениям на мете или где нить еще и так понятна...

8
Rey4rtRO

Почему бы нинтендо не перевыпускать свои игры раз в год, чтобы всегда находиться в топе?

5
FamousVellin

И вновь Нинтенда разрывает зады местных школо-быдланов)) Зельда - геймплей воплоти! Так что фанатики недоигры 33 и геймплейные импотенты могут идти дальше смотреть своё кинцо.

5
PenitentialAcolyte

Иди лечись

5
SIGMABOYEAH
Кирилл Бледный228

зельда, нинтендо

фриказоидная ниша

Сережаа

Кому-то в 2025 еще не плевать на мнение журналистов? Оценки юзеров куда важнее...

4
Talendor3

ну все, можно теперь новые игры не делать а просто перевыпускать старые

3
Raphtallia

Так большинство так и делают сейчас. Зачем придумывать что-то новое, когда можно свое старое запихнуть в UE5 и продать еще раз.

Nereteresis

Нинтендобои "уникальны"...

3
Carissa7517

Нинтендобой уже звучит как оскорбление 😂

1
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