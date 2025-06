, Clair Obscur: Expedition 33 больше не является самой высокооцененной игрой 2025 года ?

Соперничество за звание самой высокорейтинговой игры 2025 года на поверку оказывается очень интересным. Это звание уже не раз переходило из рук в руки, и сейчас, когда мы вплотную приблизились ко второй половине года, в рейтинге снова сменился лидер.

Набрав на Metacritic 93 балла, Clair Obscur: Expedition 33 была самой рейтинговой игрой года на протяжении почти двух месяцев, но теперь ее правление подошло к концу, и причиной тому стала Nintendo Switch 2. И не из-за Mario Kart World, набравшей 87 баллов, и не из-за Nintendo Switch 2 Welcome Tour, которая с 54 баллами ушла на второй план.

Речь идет об обновленной версии The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Nintendo Switch 2 с впечатляющими 95 баллами. Чтобы еще больше насыпать соли на раны Expedition 33, дебютная игра Sandfall технически опустилась на третью позицию. Поступают рецензии и на Breath of the Wild на Switch 2, и у нее 93 балла. Столько же, сколько и у Clair, но на Metacritic она находится выше, чем Expedition 33.

Правда, ситуация выглядит комично: Clair Obscur: Expedition 33 более 80 рецензий на Metacritic, тогда как у двух улучшенных версий Zelda вместе — лишь 18 обзоров. Из-за этого в рейтинге Metacritic «Лучшие игры 2025 года» сложилась не совсем обычная ситуация.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Breath of the Wild для Nintendo Switch 2 - это слегка измененные версии хитовых игр, поэтому возникает вполне уместный вопрос: стоит ли считать их полноценными новинками в списке лучших игр этого года?