Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 719 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 добилась очередного успеха - на этот раз благодаря оригинальному саундтреку

Gruz_ Gruz_

Оригинальный саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 установил беспрецедентный рекорд для игровой индустрии. Релиз от лейбла Laced Records стал первым в истории саундтреком к видеоигре, который возглавил сразу несколько официальных европейских хит-парадов,
включая престижные чарты независимых альбомов (Official Independent Albums Chart) и физических копий (Physical Albums Chart).

В категории физических продаж саундтреку удалось обойти даже новый альбом Bad Bunny, выступившего на днях в качестве хедлайнера Супербоула. RPG от студии Sandfall Interactive, уже собравшая в этом году внушительную коллекцию наград, теперь закрепляет свой триумф и на музыкальной арене.

Во Франции, Великобритании и Германии оригинальный саундтрек Clair Obscur вошел в официальные альбомные чарты на следующих позициях:

  • 1-е место в чарте независимых альбомов ( Великобритания)
  • 1-е место в официальном шотландском чарте альбомов ( Великобритания)
  • 1-е место в чарте физических продаж (Франция и Великобритания)
  • 1-е место в чарте саундтреков ( Великобритания)
  • 1-е место в чарте виниловых пластинок (Франция и Великобритания)
  • 2-е место в чарте саундтреков (Германия)
  • 2-е место в чарте альбомов Топ-200 (Франции)
  • 2-е место в чарте альбомов Топ-100 (Германия)
  • 16-е место в чарт альбомов Топ-100 (Великобритания)

Ни одному оригинальному саундтреку к видеоигре ранее не удавалось подняться так высоко в общемузыкальных рейтингах этих стран.

RPG от студии Sandfall Interactive в этом году собрала множество наград: саундтрек победил в номинации «Game Music Award» на World Soundtrack Awards 2025 и «Лучшее музыкальное сопровождение» на The Game Awards 2025. Любопытно, что, несмотря на столь грандиозный успех, саундтрек был полностью проигнорирован при выдвижении номинантов на премию «Грэмми».

igrokboy

Сильно. Молодцы, надо как-нибудь оценить игру и заодно музыку☺️

Saints9

Саундтреки и игровое сопровождение шикарное!

NРС

Пользователь ПГ, читающий очередную новость о награждении Экспедиции:

Carissa7517

А ты я смотрю помешался на этом, говоришь, что частые новости не дают покоя людям и они не могут пройти мимо, хотя делаешь тоже самое, но по отношению к комментам

z8TiREX8z Carissa7517

А я тупо захожу почитать комментарии, меня прикалывает как отбитые на всю голову хейтеры, бьются головой об голову, точно таких же отбитых на всю голову фанатиков экспедиции, цирк то может быть и уехал, но клоуны остались все тут.

NРС Carissa7517

Ведешь наблюдение за моей скромной персоной? Я польщен.

SEAL-KillerXXL

Рано или поздно чемоданы закончатся, на "Грэмми" вон не хватило

CommunalOsbert

додододо, типо у каких то французов денег оказалось больше, чем у сосоня и нинки вместе взятых ага.