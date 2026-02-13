Clair Obscur: Expedition 33 добилась очередного успеха - на этот раз благодаря оригинальному саундтреку

Оригинальный саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 установил беспрецедентный рекорд для игровой индустрии. Релиз от лейбла Laced Records стал первым в истории саундтреком к видеоигре, который возглавил сразу несколько официальных европейских хит-парадов,
включая престижные чарты независимых альбомов (Official Independent Albums Chart) и физических копий (Physical Albums Chart).
В категории физических продаж саундтреку удалось обойти даже новый альбом Bad Bunny, выступившего на днях в качестве хедлайнера Супербоула. RPG от студии Sandfall Interactive, уже собравшая в этом году внушительную коллекцию наград, теперь закрепляет свой триумф и на музыкальной арене.
Во Франции, Великобритании и Германии оригинальный саундтрек Clair Obscur вошел в официальные альбомные чарты на следующих позициях:
- 1-е место в чарте независимых альбомов ( Великобритания)
- 1-е место в официальном шотландском чарте альбомов ( Великобритания)
- 1-е место в чарте физических продаж (Франция и Великобритания)
- 1-е место в чарте саундтреков ( Великобритания)
- 1-е место в чарте виниловых пластинок (Франция и Великобритания)
- 2-е место в чарте саундтреков (Германия)
- 2-е место в чарте альбомов Топ-200 (Франции)
- 2-е место в чарте альбомов Топ-100 (Германия)
- 16-е место в чарт альбомов Топ-100 (Великобритания)
Ни одному оригинальному саундтреку к видеоигре ранее не удавалось подняться так высоко в общемузыкальных рейтингах этих стран.
RPG от студии Sandfall Interactive в этом году собрала множество наград: саундтрек победил в номинации «Game Music Award» на World Soundtrack Awards 2025 и «Лучшее музыкальное сопровождение» на The Game Awards 2025. Любопытно, что, несмотря на столь грандиозный успех, саундтрек был полностью проигнорирован при выдвижении номинантов на премию «Грэмми».
