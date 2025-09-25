Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что АА-проекты способны соперничать с ААА, - глава Jagex

Генеральный директор студии Jagex, известной по RuneScape, Джон Беллами в интервью The Game Business отметил, что успех Clair Obscur: Expedition 33 стал важным сигналом для всей индустрии. По его словам, именно АА-игры сегодня демонстрируют, что можно достигать впечатляющих результатов без многомиллионных бюджетов.

Беллами напомнил, что Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в 3,3 млн копий всего за 33 дня, показав уровень продаж, сопоставимый с блокбастерами категории ААА. При этом её бюджет был на порядок меньше, чем у крупных проектов.

По мнению главы Jagex, подобные примеры становятся «путеводной звездой» для многих команд, особенно для разработчиков, покинувших большие студии в поисках новых форматов. Он подчеркнул, что в условиях кризиса индустрии именно такие проекты могут вдохнуть свежую жизнь в рынок.

«Вместо сотен миллионов можно вложить десять раз меньше и при этом достичь почти тех же результатов — Clair Obscur это наглядно доказала», — резюмировал Беллами.