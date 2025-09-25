Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что АА-проекты способны соперничать с ААА, - глава Jagex

Генеральный директор студии Jagex, известной по RuneScape, Джон Беллами в интервью The Game Business отметил, что успех Clair Obscur: Expedition 33 стал важным сигналом для всей индустрии. По его словам, именно АА-игры сегодня демонстрируют, что можно достигать впечатляющих результатов без многомиллионных бюджетов.
Беллами напомнил, что Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в 3,3 млн копий всего за 33 дня, показав уровень продаж, сопоставимый с блокбастерами категории ААА. При этом её бюджет был на порядок меньше, чем у крупных проектов.
По мнению главы Jagex, подобные примеры становятся «путеводной звездой» для многих команд, особенно для разработчиков, покинувших большие студии в поисках новых форматов. Он подчеркнул, что в условиях кризиса индустрии именно такие проекты могут вдохнуть свежую жизнь в рынок.
«Вместо сотен миллионов можно вложить десять раз меньше и при этом достичь почти тех же результатов — Clair Obscur это наглядно доказала», — резюмировал Беллами.
ммм если у игры бюджет был 40-50 лямов то это не АА а уже ААА а учитывая что экспедицию делали 5 лет то всё таки это ААА
Бюджеты так называемых "блокбастеров" уже давно покинули атмосферу земли, там чемоданы денег по 300+ миллионов зелёных президентов, за редким исключением, так что игра с 40-50 миллионами не может стоять в одном ряду с такими чудовищами, лет двадцать назад да, сейчас же увы и ах.
300+ зеленых это всякие киберпанки и спайдермэны это исключение где на рекламу потратили столько что ахереть. Вон Алан Вэйк 2 стоил 80 лямов, резики у кэпком обходятся в 100-120. А если говорить про ЖРПГ то только Финалки дорогие и Кингдом Хартс 3 который стоил 80 лямов. Остальное по типу драгонквест они в копейку обходятся
есть ощущение что нас наё-ют в цифрах. это конечно не отменяет прелесть игры...
Это на пк только. На стимдб уже за 4 ляма. Подутихла суета. Дополнение ждут
а есть дорожная карта? или просто это эфемерное ожидание?
Да нет никакой карты, вообще не понятно, откуда инфа про длс, они ничего не обещали.
Ещё есть такая мудрая мысль сложнее удержать, чем победить. Тем более в данном случае постоянная конкуренция между классами, а не только внутри классов помочь должна всем.
Просто ААА жёстко деградировали.
деградировать может только человек от которого зависит игра
Игра вроде и интересная, но к сожалению мне не зашла из-за пошаговой боевки. Поэтому всего восторга вокруг этой игры не разделяю
То есть, всякие инди поделки, которые расходятся миллионами не доказывали, а "экспедиция" доказала?))
я пока играть не начал тоже со скепсисом относился к подобным заявлениям