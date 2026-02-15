Clair Obscur: Expedition 33 достигла отметки в 500 наград Игра года

Сегодня, 15 февраля, Clair Obscur: Expedition 33, дебютный проект студии Sandfall Interactive, достиг отметки в 500 наград «Игра года», став первой игрой в истории, которой удалось покорить этот рубеж. Статистикой поделились пользователи ResetEra, которые пристально следят за наградами в игровой индустрии.
Проект значительно опережает ближайших конкурентов. Актуальная пятёрка лидеров по количеству званий GOTY выглядит следующим образом:
- Clair Obscur: Expedition 33 — 500 наград
- Elden Ring — 429 наград
- The Last of Us Part II — 326 наград
- Baldur's Gate III — 288 наград
- The Witcher 3: Wild Hunt — 281 награда
самая распиаренная игра в истории ,лютее этого распиаренного кала я не встречал
Я кроме этого сайта про неё нигде не слышал.
почему плохие игры не пиарят? почему плохие игры не получают по 500 наград?
Ой нетакусик. Кто бы мог подумать. Небось еще и повесточник.
Распиаренный кусок Г.....на. Кто ей там награды даёт? Что за бред? Это даже не игра. Можно написать и 1000000 наград, только от этого нормальной игрой она не станет.
Недосягаемая планка на долгие годы
Просто игра уникальная за долгие годы.
Если кто-нибудь заглотит так же глубоко, то у него будет столько же
Эти награды как грибы растут десятками, если не сотнями каждый год... На ней свет клином не сошелся, пара лет и все лавры кому то другому уйдут
Интересно, хейтеры сгорят в своих домах раньше, чем закончится хайп вокруг Экспедиции, или кто-то из них переживет? Возможно уцелеют те, кто пользуется железными табуретками.
Хейтеры уже предрекали игре, что о ней забудут спустя пару месяцев с релиза. Пока что у них фиаско за фиаско с предсказаниями.
Игра что-то на уровне артхаус фильмов, которые на всех фестивалях награды собирают, но не кому за пределами не интересны.
сравнил одиночную игру и игру с онлайном. гений.
И на кой ты мне это кидаешь ? это другая игра со своей статистикой онлайна.
Red Dead Redemption 2 (RDR2) в Steam — это полная игра, включающая сюжетный режим об Артуре Моргане и доступ к многопользовательской игре Red Dead Online. Red Dead Online (RDO) — это отдельная, более дешёвая версия, предлагающая только мультиплеер без сюжетной кампании.
Заслуженно
А у хейтерков-красноглазиков кроме грамоты "русский медвежонок" за 3 класс какие-то награды имеются?)
Классный мульт, поучительный)
Поучительный для советского гражданина в первую очередь.
Да хоть 1000, я так и не проявил интереса к этой игре, только музыка и рекламные вставки с красивыми пейзажами вызывали интерес.
игры и не обязаны нравится всем, кто-то и в фифу играет, но я к спорт.симу никогда не притронусь.
Всем нетакусякам посвящается: а вы не думали, что не игра плохая, а что вам просто не нравятся JRPG?
Они не думали. В целом.
пох