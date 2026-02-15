ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 722 оценки

Clair Obscur: Expedition 33 достигла отметки в 500 наград Игра года

monk70 monk70

Сегодня, 15 февраля, Clair Obscur: Expedition 33, дебютный проект студии Sandfall Interactive, достиг отметки в 500 наград «Игра года», став первой игрой в истории, которой удалось покорить этот рубеж. Статистикой поделились пользователи ResetEra, которые пристально следят за наградами в игровой индустрии.

Проект значительно опережает ближайших конкурентов. Актуальная пятёрка лидеров по количеству званий GOTY выглядит следующим образом:

  • Clair Obscur: Expedition 33 — 500 наград
  • Elden Ring — 429 наград
  • The Last of Us Part II — 326 наград
  • Baldur's Gate III — 288 наград
  • The Witcher 3: Wild Hunt — 281 награда
38
41
Комментарии:  41
Ваш комментарий
CavalierCate

самая распиаренная игра в истории ,лютее этого распиаренного кала я не встречал

30
era aoi

Я кроме этого сайта про неё нигде не слышал.

10
Indigo Night

почему плохие игры не пиарят? почему плохие игры не получают по 500 наград?

6
Norgar

Ой нетакусик. Кто бы мог подумать. Небось еще и повесточник.

12
AndruhaGruz

Распиаренный кусок Г.....на. Кто ей там награды даёт? Что за бред? Это даже не игра. Можно написать и 1000000 наград, только от этого нормальной игрой она не станет.

23
Newworld_DESTROYER

Недосягаемая планка на долгие годы

16
Антон Патриарх Логвинов

Просто игра уникальная за долгие годы.

13
HellowRainbow

Если кто-нибудь заглотит так же глубоко, то у него будет столько же

9
DjаzZy

Эти награды как грибы растут десятками, если не сотнями каждый год... На ней свет клином не сошелся, пара лет и все лавры кому то другому уйдут

4
QuerulousLytton

Интересно, хейтеры сгорят в своих домах раньше, чем закончится хайп вокруг Экспедиции, или кто-то из них переживет? Возможно уцелеют те, кто пользуется железными табуретками.

14
NРС

Хейтеры уже предрекали игре, что о ней забудут спустя пару месяцев с релиза. Пока что у них фиаско за фиаско с предсказаниями.

9
Рикочико

Игра что-то на уровне артхаус фильмов, которые на всех фестивалях награды собирают, но не кому за пределами не интересны.

12
CROSS_718

сравнил одиночную игру и игру с онлайном. гений.

13
kohopeyka CROSS_718
7
CROSS_718 kohopeyka

И на кой ты мне это кидаешь ? это другая игра со своей статистикой онлайна.

Red Dead Redemption 2 (RDR2) в Steam — это полная игра, включающая сюжетный режим об Артуре Моргане и доступ к многопользовательской игре Red Dead Online. Red Dead Online (RDO) — это отдельная, более дешёвая версия, предлагающая только мультиплеер без сюжетной кампании.

9
realhero1980

Заслуженно

А у хейтерков-красноглазиков кроме грамоты "русский медвежонок" за 3 класс какие-то награды имеются?)

11
Lvinomord
10
PhantomTahm

Классный мульт, поучительный)

3
Шрек и осел vs CD Project PhantomTahm

Поучительный для советского гражданина в первую очередь.

МАХАН МАХАНОВИЧ

Да хоть 1000, я так и не проявил интереса к этой игре, только музыка и рекламные вставки с красивыми пейзажами вызывали интерес.

9
Indigo Night

игры и не обязаны нравится всем, кто-то и в фифу играет, но я к спорт.симу никогда не притронусь.

9
TreacherousUmbert

Всем нетакусякам посвящается: а вы не думали, что не игра плохая, а что вам просто не нравятся JRPG?

8
NРС

Они не думали. В целом.

4
shit again

пох

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ