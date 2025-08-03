Clair Obscur: Expedition 33 достигла важной вехи в Steam

Спустя более трёх месяцев после выхода, Clair Obscur: Expedition 33 продолжает радовать игроков. Игра от Sandfall Interactive недавно достигла впечатляющего рубежа в Steam, которому позавидовали бы многие другие игры.

В частности, речь идёт об отзывах — их уже более 100 000, и целых 95% из них положительные. В результате на странице игры в Steam появилась эффектная надпись «исключительно положительные». Это, несомненно, невероятный результат.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК, PS5 и консолях XSX/S. Игра также доступна по подписке Game Pass.