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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 797 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 достигла важной вехи в Steam

monk70 monk70

Спустя более трёх месяцев после выхода, Clair Obscur: Expedition 33 продолжает радовать игроков. Игра от Sandfall Interactive недавно достигла впечатляющего рубежа в Steam, которому позавидовали бы многие другие игры.

В частности, речь идёт об отзывах — их уже более 100 000, и целых 95% из них положительные. В результате на странице игры в Steam появилась эффектная надпись «исключительно положительные». Это, несомненно, невероятный результат.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК, PS5 и консолях XSX/S. Игра также доступна по подписке Game Pass.

29
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Hall_1920

Persona 5 во франции

6
Rey4rtRO

Вспоминаю, как эту игру местные эксперты дерьмом поливали. Что скажете теперь, господа?

6
CounterShade

Ну там пук кек чебурек вооот... тянок романсить нельзя, игра кал.
Вот и весь их ответ.

3
Agonia Vendada CounterShade

Так их же можно романсить))

2
CounterShade Agonia Vendada

А, да? Оукееей, тогда надо Стеллар Блейд добивать и вкатываться в 33, наконец.