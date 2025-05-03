Clair Obscur: Expedition 33 - это ХИТ на Xbox, который быстро забрасывают

Clair Obscur: Expedition 33 собрала огромную аудиторию в Xbox Game Pass во время своего запуска на прошлой неделе, даже несмотря на запуск Oblivion Remastered несколькими днями ранее, что сделало Xbox платформой №1 для игры.

Последние данные, собранные компанией Ampere Analysis, показали, что на момент запуска проекта 45 % игроков играли в игру на консолях Xbox. Подобный результат можно сравнить с показателями The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, в которую играли 47 % пользователей Xbox. Для сравнения, на PlayStation 5 и Steam в Clair Obscur: Expedition 33 сыграли 30 % и 25 % игроков соответственно.

Как уже говорилось, Xbox Game Pass - это одна из главных причин, по которой Xbox стала платформой №1, но именно поэтому она также является худшей по среднему времени игры. В Clair Obscur: Expedition 33 игроки на Xbox в среднем проводят всего 2,2 часа, в то время как на PS5 и Steam этот показатель вдвое выше - 4,4 часа.

Владельцы Xbox Series X|S проводят за Clair Obscur: Expedition 33 в среднем 2,2 часа. В отличие от них, пользователи PlayStation 5 и Steam, купившие игру, тратят на нее 4,4 часа. Аналогичная ситуация сложилась и с ремастером Oblivion, поступившим в продажу двумя днями ранее.