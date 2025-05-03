Clair Obscur: Expedition 33 - это ХИТ на Xbox, который быстро забрасывают

Clair Obscur: Expedition 33 собрала огромную аудиторию в Xbox Game Pass во время своего запуска на прошлой неделе, даже несмотря на запуск Oblivion Remastered несколькими днями ранее, что сделало Xbox платформой №1 для игры.
Последние данные, собранные компанией Ampere Analysis, показали, что на момент запуска проекта 45 % игроков играли в игру на консолях Xbox. Подобный результат можно сравнить с показателями The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, в которую играли 47 % пользователей Xbox. Для сравнения, на PlayStation 5 и Steam в Clair Obscur: Expedition 33 сыграли 30 % и 25 % игроков соответственно.
Как уже говорилось, Xbox Game Pass - это одна из главных причин, по которой Xbox стала платформой №1, но именно поэтому она также является худшей по среднему времени игры. В Clair Obscur: Expedition 33 игроки на Xbox в среднем проводят всего 2,2 часа, в то время как на PS5 и Steam этот показатель вдвое выше - 4,4 часа.
Владельцы Xbox Series X|S проводят за Clair Obscur: Expedition 33 в среднем 2,2 часа. В отличие от них, пользователи PlayStation 5 и Steam, купившие игру, тратят на нее 4,4 часа. Аналогичная ситуация сложилась и с ремастером Oblivion, поступившим в продажу двумя днями ранее.
Пошаговое гумно с циферками
>игра тысячелетия
Но соулсы же любят. Особенно ору с эмуляторов колобка.
И у этой игры есть своя аудитория
не пошаговое гумно с циферками "любую игру прицепи" игры года))
все кто не смог осилить боёвку дропнули после 5 часов . думайте сами ..
игра может быть не тысячелетия но это твердые 9 баллов . и никак иначе . надо быть доуном чтобы ставить оценку меньше . если бы каждый год выходило по 5 таких игр то и кризиса в индустрии не было б. но это исключение из всей индустрии как в 45 гигов засунуть столько контента с такой графой . давайте скину два скриншота от 2 игр вышедших в этом месяца точнее апреле . попробуйте найти отличия . где игры обе весят по 45 гигов . в какую стоит поиграть а во что нет )
Так в настройках даже есть функция авто срабатывание парирования и уворотов если человеку трудно, но видать не все знают что такое настройки и уж тем более читать что там написано xD
только авто qte, парирование и увороты все равно самим нажимать
А ты почитай внимательнее)
У меня проблем с таймингами почти нет, Южный парк две части в своё время нормально так научили тайминги любить на харде _)
Теорема Эскобара
Игра не самая плохая... тут нет DEI дичи и повесточного мусора... красочные бои ( которые надоедают очень быстро ) и красочный мир ( который лично мне очень не понравился ).
Но я не смог играть в эту игру более 5 часов... все таки финалки и персона мне больше заходили, как JRPG и ярого восторга вокруг этого проекта я просто не понимаю
какие финалки? 15 и 16? или ремастеры 7? везде открытый мир который начинает душить очень быстро
Ну, это в принципе ожидаемо. Во-первых, большинство игр и не проходят до конца (даже тот же The Witcher 3, показатель по ачивкам в стим, точно не помню, но что-то в районе 30%), а во вторых, банально нет той принадлежности к игре, которая бывает, когда ты ее купил именно. Да, за подписку тоже платишь, но все таки там гигантский разброс игр, которые свободно можешь устанавливать и играть, не платя что-то дополнительно, кроме как за подписку. В тоже время, если ты купил игру, осознанно, то скорее всего поиграешь в нее какое-то время, чтобы отбить затраты в каком-то смысле
Интересно, какой процент нормисов покупают игры на хайпе и никогда в них не играют? 50-60%? Сколько людей повелось на заплачки про "ми бедные фганцузкие гхазгхаботчики, таки купите нащю игху".
Перестал играть в нее часа через четыре, наверное просто нет настроения смотреть и слушать историю с попытками выдавить слезу у игрока, да и от похожего мобильного дроча я давно устал))
Но я отдаю дань уважения разработчикам, 34(по моему) человек смогли сделать это, учитывая, что над левел дизайном трудилось всего 4 человека, видимо юбиковская школа сказывается,умеют делать миры.
Я тоже бросил, правда на торренте, когда узнал, что стоит за секретом Художницы. Смысла проходить дальше просто не стало)
так в геймпассе играют не геймеры, а подпивасы залетные. Они что то сложнее тетриса сразу удаляют