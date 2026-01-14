Clair Obscur: Expedition 33 - это не инди-игра, но она имеет "душу" инди-игры, утверждают разработчики

Clair Obscur Expedition 33, дебютная игра от Sandfall Interactive, номинировалась на целый ряд наград в категории «лучшая инди-игра», что вызвало столько же недовольства, сколько и аналогичные награды для Baldur's Gate 3 в свое время. Дело было даже не в ИИ. Нет сомнений, что у французской команды небольшой штат и ограниченные финансовые ресурсы. Но можно ли действительно считать «независимым» проект, изданный при поддержке издателя?

Даже режиссер Гийом Брош засомневался и признался в интервью, что предпочел бы передать статуэтку TGA 2025 меньшей команде.В свою очередь, Николас Максон-Франкомб, арт-директор Clair Obscur, признал, что Sandfall Interactive получает большую поддержку со стороны Kepler Interactive, в особенности по сравнению с настоящими «инди-разработчиками», но «в душе» создатели чувствуют себя «независимыми».

Мы чувствуем себя независимой компанией, но получаем огромную поддержку от Kepler, гораздо большую, чем другие независимые компании. Кажется, что другие игры заслуживают этого больше, особенно учитывая, что мы номинированы в стольких категориях. Но в глубине души мы независимы.

Такой взгляд отнюдь не является каким-то парадоксом. В последние годы понятие «независимая игра» сильно размылось, во всяком случае в дискуссиях игроков. Часть из них склонна считать «инди-играми» игры, созданные «независимой» студией в том смысле, что она полностью контролирует процесс производства.

Другими словами: для них «инди-студия» — это студия, которая остается достаточно небольшой и работает над своей игрой самостоятельно, без вмешательства со стороны издателя в творческий процесс. В результате инди-игра — это игра, не связанная решениями «людей в костюмах», инвесторов и в целом тех, кто, по мнению игроков, должен как можно меньше вмешиваться в дела проекта.

Такое определение кажется не совсем оправданным — многие игроки E33 особо не беспокоятся об этой дискуссии.Для них важно лишь то, что игра им понравилась и что её не было бы, если бы сотрудники Sandfall Interactive так и остались под вывеской Ubisoft или другого гиганта игровой индустрии.