Clair Obscur: Expedition 33 - главный претендент на "Игру года", покоривший даже команду The Witcher 4

Одна из самых ярких и обсуждаемых RPG 2025 года — Clair Obscur: Expedition 33 — уже завоевала сердца игроков и критиков, а теперь к ней присоединились и звезды индустрии. Марчин Момот, руководитель по работе с сообществом The Witcher 4 от CD Projekt RED, открыто назвал игру шедевром и выразил надежду, что подобных проектов станет больше.

«Такой великолепный сюжет, супер симпатичные персонажи, захватывающий геймплей… Она должна быть в списке претендентов на звание Игры года!» — написал Момот в социальной сети X. Он отдельно отметил боевую систему, которая сочетает пошаговые элементы с активным управлением, создавая уникальное тактическое ощущение.

Отзывы критиков подтверждают восторги: Clair Obscur: Expedition 33 занимает первое место в Зале славы OpenCritic 2025, набрав внушительные 92 балла. Игра не только впечатлила рецензентов, но и показала отличные продажи: 3,3 миллиона копий за первые 33 дня, миллион из которых — в течение первых трёх. Старт был мощным: 500 тысяч проданных копий уже в день релиза.

Неудивительно, что успех игры подкреплён не только геймдизайном, но и подходом к аудитории. Вместо масштабных дополнений разработчики из Sandfall Interactive сосредоточились на функциях доступности и расширении локализации.

С дебютным проектом Sandfall Interactive удалось не просто заявить о себе, но и стать ориентиром для жанра. Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S — и уже сейчас имеет все шансы стать главной RPG года.