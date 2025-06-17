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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 303 оценки

Clair Obscur: Expedition 33 - главный претендент на "Игру года", покоривший даже команду The Witcher 4

butcher69 butcher69

Одна из самых ярких и обсуждаемых RPG 2025 года — Clair Obscur: Expedition 33 — уже завоевала сердца игроков и критиков, а теперь к ней присоединились и звезды индустрии. Марчин Момот, руководитель по работе с сообществом The Witcher 4 от CD Projekt RED, открыто назвал игру шедевром и выразил надежду, что подобных проектов станет больше.

«Такой великолепный сюжет, супер симпатичные персонажи, захватывающий геймплей… Она должна быть в списке претендентов на звание Игры года!» — написал Момот в социальной сети X. Он отдельно отметил боевую систему, которая сочетает пошаговые элементы с активным управлением, создавая уникальное тактическое ощущение.

Отзывы критиков подтверждают восторги: Clair Obscur: Expedition 33 занимает первое место в Зале славы OpenCritic 2025, набрав внушительные 92 балла. Игра не только впечатлила рецензентов, но и показала отличные продажи: 3,3 миллиона копий за первые 33 дня, миллион из которых — в течение первых трёх. Старт был мощным: 500 тысяч проданных копий уже в день релиза.

Неудивительно, что успех игры подкреплён не только геймдизайном, но и подходом к аудитории. Вместо масштабных дополнений разработчики из Sandfall Interactive сосредоточились на функциях доступности и расширении локализации.

С дебютным проектом Sandfall Interactive удалось не просто заявить о себе, но и стать ориентиром для жанра. Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S — и уже сейчас имеет все шансы стать главной RPG года.

26
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Саша Борцов

честно говоря больше получаса не осилил и заснул...

20
ZackSnyder

Как это может быть...что такая откровенно не хорошая игра так раскрутилась? Как будто флэшмоб - давайте поставим на пьедестал посредственное, чтобы выглядеть эстетами.

12
MadPyramus

Победителем прошлого года был AstroBot, так что не удивительно.
Зато приятно наблюдать как утрутся все те, кто писал что Kingdom Cum 2 будет ей в 2025, раз сдвинули ГТА6.
И нет, пацаны, ничего против вас здешних не имею, игра отличная, но основное её комьюнити на Реддите такое соевое и толерантное, что более серьёзные посты там удаляют, а мне влепили пермабан.
Если Вавра и стремился добиться нормальной игры, то нормальной фанбазы он не добился. Что он, что Саско из Проджектов - собиратели бл*дских бичей, которые пускают слюни на cgi и хайповую хрень, а после эти фанатики ещё им на ухо втирают что лучше. Игры могли бы быть лучше, но поддержка соевого комьюнити - самая страшная кара для всех остальных нормальных фанатов игры.

11
Ardolon

"Покоривший даже команду The Witcher 4" там что какие-то невероятные люди в этой команде? Звучит просто смешно.

9
Kubominator

Кринге😂😂😂

6
Fronyx

Рад за игру, не рад за хейтерков

6
Kenn1y

Да пофиг на хейтеров этих, пусть дальше ноют.

JackReacher

26-го стартует распродажа и я все-таки куплю это. Сейчас выходит не так много игр, которые заслуживают покупки. Жаль ждать русскую озвучку еще долго.

4
Tiger Goose

Игровой процесс мне понравился, а вот сюжет слабоват. Да и персонажи так себе. Хотя задумка мира интересная. Актёрская игра отличная (играл с французским озвучением).

1
Kenn1y

Где сюжет лучше из игр за 2025 год?