Clair Obscur: Expedition 33 - главный претендент на "Игру года", покоривший даже команду The Witcher 4

Одна из самых ярких и обсуждаемых RPG 2025 года — Clair Obscur: Expedition 33 — уже завоевала сердца игроков и критиков, а теперь к ней присоединились и звезды индустрии. Марчин Момот, руководитель по работе с сообществом The Witcher 4 от CD Projekt RED, открыто назвал игру шедевром и выразил надежду, что подобных проектов станет больше.
«Такой великолепный сюжет, супер симпатичные персонажи, захватывающий геймплей… Она должна быть в списке претендентов на звание Игры года!» — написал Момот в социальной сети X. Он отдельно отметил боевую систему, которая сочетает пошаговые элементы с активным управлением, создавая уникальное тактическое ощущение.
Отзывы критиков подтверждают восторги: Clair Obscur: Expedition 33 занимает первое место в Зале славы OpenCritic 2025, набрав внушительные 92 балла. Игра не только впечатлила рецензентов, но и показала отличные продажи: 3,3 миллиона копий за первые 33 дня, миллион из которых — в течение первых трёх. Старт был мощным: 500 тысяч проданных копий уже в день релиза.
Неудивительно, что успех игры подкреплён не только геймдизайном, но и подходом к аудитории. Вместо масштабных дополнений разработчики из Sandfall Interactive сосредоточились на функциях доступности и расширении локализации.
С дебютным проектом Sandfall Interactive удалось не просто заявить о себе, но и стать ориентиром для жанра. Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S — и уже сейчас имеет все шансы стать главной RPG года.
честно говоря больше получаса не осилил и заснул...
Как это может быть...что такая откровенно не хорошая игра так раскрутилась? Как будто флэшмоб - давайте поставим на пьедестал посредственное, чтобы выглядеть эстетами.
Победителем прошлого года был AstroBot, так что не удивительно.
Зато приятно наблюдать как утрутся все те, кто писал что Kingdom Cum 2 будет ей в 2025, раз сдвинули ГТА6.
И нет, пацаны, ничего против вас здешних не имею, игра отличная, но основное её комьюнити на Реддите такое соевое и толерантное, что более серьёзные посты там удаляют, а мне влепили пермабан.
Если Вавра и стремился добиться нормальной игры, то нормальной фанбазы он не добился. Что он, что Саско из Проджектов - собиратели бл*дских бичей, которые пускают слюни на cgi и хайповую хрень, а после эти фанатики ещё им на ухо втирают что лучше. Игры могли бы быть лучше, но поддержка соевого комьюнити - самая страшная кара для всех остальных нормальных фанатов игры.
"Покоривший даже команду The Witcher 4" там что какие-то невероятные люди в этой команде? Звучит просто смешно.
Кринге😂😂😂
Рад за игру, не рад за хейтерков
Да пофиг на хейтеров этих, пусть дальше ноют.
26-го стартует распродажа и я все-таки куплю это. Сейчас выходит не так много игр, которые заслуживают покупки. Жаль ждать русскую озвучку еще долго.
Игровой процесс мне понравился, а вот сюжет слабоват. Да и персонажи так себе. Хотя задумка мира интересная. Актёрская игра отличная (играл с французским озвучением).
Где сюжет лучше из игр за 2025 год?