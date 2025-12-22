Clair Obscur: Expedition 33 и еще четыре игры пополнили список бесплатных пробных версий в PS Plus Deluxe

Пользователи расширенного тарифного плана PlayStation Plus Deluxe могут в течение ограниченного времени поиграть в четыре игры 2025 года, в том числе в удостоенную множества наград Clair Obscur: Expedition 33. Пробные версии доступны на срок до двух часов, а весь прогресс, достигнутый игроком, сохраняется, если он решит впоследствии купить игру.
Подборка этого месяца выглядит следующим образом:
- Clair Obscur: Expedition 33 – 2 часа
- Borderlands 4 – 2 часа
- Astroneer (версия для PS5) – 2 часа
- Varlet – 2 часа
- Kill It With Fire 2 – 1 час
Стоит напомнить, что, несмотря на то, что пробные версии были постоянной функцией тарифного плана Deluxe, их уже несколько месяцев не обновляли, а другие преимущества, такие как игры PS VR2, тихо убрали из каталога. Поэтому появление более известных игр — это хороший знак для подписчиков, которые выбрали самый дорогой тарифный план PS Plus.
жаль на боксе нету
???
как задолбала эта хрень в новостях, хуже дятла.
Кто тебе мешает не читать эти новость ?
Они мелькают, отвлекая от других, как спам. Да и не читаю я их.
согласен ,игра которую даже через не хочу не осилил ,такая залупа, на каждом шагу стоишь и как пушкин отстреливаешь