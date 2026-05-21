Clair Obscur: Expedition 33 и Ghost of Y tei получили больше всего номинаций на Develop:Star Awards 2026

Организаторы Develop:Star Awards 2026 огласили список номинантов текущего года. В этом году лидерами гонки стали два проекта — Clair Obscur: Expedition 33 и Ghost of Yotei, получившие по шесть номинаций каждый. Обе игры представлены в ключевых категориях, включая «Лучший арт-дирекшн», «Лучший геймдизайн», «Лучшее повествование» и главную номинацию — «Игра года».

Разработанная студией Sandfall Interactive ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 продолжает собирать признание индустрии, в то время как Ghost of Yotei закрепляет грандиозный успех студии Sucker Punch Productions. В борьбе за титул «Лучшая игра» им противостоят такие сильные соперники, как Blue Prince, Dispatch, Jurassic World Evolution 3, Death Stranding 2: On The Beach и Peak.

Открытое голосование продлится до 3 июня. Победителей назовут на торжественной церемонии в рамках конференции Develop:Brighton 2026, которая состоится 15 июля.