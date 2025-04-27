Clair Obscur: Expedition 33 критикуют за принудительное сглаживание и проблемы с резкостью

Недавно вышедшая релизная версия ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 привлекла внимание игроков не только своим визуальным стилем и игровым процессом, но и рядом технических аспектов, вызвавших споры в сообществе. Основная претензия касается принудительного использования технологий сглаживания и апскейлинга, таких как DLSS, XeSS или TSR, без возможности их полного отключения.

Игроки сообщают, что в настройках графики отсутствует опция "Выкл." для сглаживания, что заставляет выбирать одну из предложенных технологий. Хотя такие опции, как DLAA (при использовании DLSS) или работа XeSS/TSR на 100% разрешении, формально не являются апскейлингом, а представляют собой продвинутые методы сглаживания, сам факт отсутствия выбора и невозможность вернуться к "нативному" изображению без AA вызывает недовольство у части аудитории.

Помимо этого, многие пользователи отмечают серьезные проблемы с качеством изображения. Распространенной жалобой является чрезмерно агрессивная резкость картинки, которую невозможно настроить стандартными средствами игры из-за отсутствия соответствующего ползунка. Некоторые игроки описывают изображение как "перешарпленное" и "шумное". Другие, наоборот, жалуются на эффект размытия и артефакты, включая заметный гостинг (шлейфы за движущимися объектами), особенно на таких элементах, как летящие лепестки в стартовой локации, и мерцающие тени. Отмечается, что даже DLAA, которое обычно ценится за качество, в текущей реализации может выглядеть хуже, чем DLSS в режиме Quality, и страдает от артефактов.

В ответ на эти проблемы игроки уже ищут обходные пути. В сети появились инструкции по редактированию конфигурационных файлов игры (.ini) и даже специальные фанатские патчи, такие как ClairObscurFix, предназначенные для отключения навязчивой резкости и потенциального отключения принудительного сглаживания, хотя последнее может приводить к сильной лесенке на объектах.

Несмотря на положительные отзывы о сюжете, боевой системе и музыке Clair Obscur: Expedition 33, техническая реализация графики и отсутствие гибкости в настройках стали заметным поводом для критики и разочарования среди игроков, предпочитающих самостоятельно контролировать визуальную составляющую игр.