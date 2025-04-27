Clair Obscur: Expedition 33 критикуют за принудительное сглаживание и проблемы с резкостью

Недавно вышедшая релизная версия ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 привлекла внимание игроков не только своим визуальным стилем и игровым процессом, но и рядом технических аспектов, вызвавших споры в сообществе. Основная претензия касается принудительного использования технологий сглаживания и апскейлинга, таких как DLSS, XeSS или TSR, без возможности их полного отключения.
Игроки сообщают, что в настройках графики отсутствует опция "Выкл." для сглаживания, что заставляет выбирать одну из предложенных технологий. Хотя такие опции, как DLAA (при использовании DLSS) или работа XeSS/TSR на 100% разрешении, формально не являются апскейлингом, а представляют собой продвинутые методы сглаживания, сам факт отсутствия выбора и невозможность вернуться к "нативному" изображению без AA вызывает недовольство у части аудитории.
Помимо этого, многие пользователи отмечают серьезные проблемы с качеством изображения. Распространенной жалобой является чрезмерно агрессивная резкость картинки, которую невозможно настроить стандартными средствами игры из-за отсутствия соответствующего ползунка. Некоторые игроки описывают изображение как "перешарпленное" и "шумное". Другие, наоборот, жалуются на эффект размытия и артефакты, включая заметный гостинг (шлейфы за движущимися объектами), особенно на таких элементах, как летящие лепестки в стартовой локации, и мерцающие тени. Отмечается, что даже DLAA, которое обычно ценится за качество, в текущей реализации может выглядеть хуже, чем DLSS в режиме Quality, и страдает от артефактов.
В ответ на эти проблемы игроки уже ищут обходные пути. В сети появились инструкции по редактированию конфигурационных файлов игры (.ini) и даже специальные фанатские патчи, такие как ClairObscurFix, предназначенные для отключения навязчивой резкости и потенциального отключения принудительного сглаживания, хотя последнее может приводить к сильной лесенке на объектах.
Несмотря на положительные отзывы о сюжете, боевой системе и музыке Clair Obscur: Expedition 33, техническая реализация графики и отсутствие гибкости в настройках стали заметным поводом для критики и разочарования среди игроков, предпочитающих самостоятельно контролировать визуальную составляющую игр.
Уже не знают к чему придраться. Вы лучше посмотрите на персонажей, на сюжет, на боевку поглядите! Ах, какая же революционная там боевка. Тоже мне критики...
(©)*овноед
О, Васян отрыгнул из ужопинска. Как, небось Владик Брутал - это игра года 2024 по версии подъезда, в котором ты живешь. Так ведь?
Видимо НВИДИА заносит чемоданы, во всех последних играх такие проблемы, принудительный проблемный ДЛСС , нет резкости, блюр который не отключается и всё мылит.
В игре есть возможность играть в нативном разрешении, в большинстве современных движков рендер опирается на ТАА, если его отключить изображение просто на пиксели развалится. А конкретна эта игра работает на УЕ5 а там ТАА вообще очень плотно используется и слава богу что в игре сразу есть DLSS\DLAA XeSS/TSR потому что эти темпоральные методы лучше стандартного ТАА так как использует нейронки и более сложные алгоритмы. В "Expedition 33" разрабы накидали кучу объёмных эффектов которые понятно дело рендерятся в меньшем разрешении нежили у тебя установлено в настройках, отсюда и такая "мыльная" картинка.
З.Ы НУ и да те кто все еще играет в разрешении 1080р и использует реконструкторы а потом жалуется что мыло, ну реально чего вы еще ждете играя в 720р а порой и 480р......
З.Ы Насчет DLSS в игре, он в игре по умолчанию древний, версии 3.7, естественно нужно его сразу заменить на версию трансформер (310.2.1), либо вручную либо через NVIDIA APP ну или DLSS Swapper, тоже самое касается и других реконструкторов.