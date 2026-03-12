Clair Obscur: Expedition 33 лидирует по числу номинаций на BAFTA Games Awards 2026

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов премии BAFTA Games Awards 2026. Больше всего номинаций получила ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 — проект претендует сразу на 12 наград.
Игра студии Sandfall Interactive представлена в главной категории «Лучшая игра», а также номинирована как «Лучший дебют». При этом Clair Obscur: Expedition 33 стала самой номинированной дебютной игрой в истории премии и показала третий результат по количеству номинаций за всё время существования BAFTA. Больше номинаций ранее получали только The Last of Us Part II (13) и God of War: Ragnarok (14).
Второй результат по числу номинаций показала игра Dispatch — комедийный проект о супергероях, созданный бывшими разработчиками студии Telltale. Она получила девять номинаций, включая категории «Лучшая игра» и «Лучший дебют».
Следом идут другие крупные релизы прошлого года. Ghost of Yōtei представлена в восьми категориях, Death Stranding 2: On the Beach — в семи. Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получил шесть номинаций, а кооперативный шутер ARC Raiders — пять.
В категории «Лучшая игра» на награду претендуют:
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
Среди актёрских номинаций также присутствуют известные исполнители. Аарон Пол, известный по сериалу «Во все тяжкие», номинирован за роль Роберта Робертсона в Dispatch. Эрика Исии претендует на награду за роль Ацу в Ghost of Yōtei.
Актёр Трой Бейкер получил сразу две номинации: за главную роль Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle и за роль Хиггса в Death Stranding 2: On the Beach.
Церемония вручения BAFTA Games Awards 2026 состоится 17 апреля в Лондоне. Трансляция мероприятия будет доступна онлайн.
Не знаю чего так все писаются от Экспедиции. Поиграл часов 10...беготня, парирование, беготня. После того как главного героя убили и заменили дядькой постарше, скипнул игру.
Хейтерки, рыла к осмотру)
Пора бы уже 2 часть делать, хватит награды уже получать)
Хейтерки, рыла к осмотру)
А как же "богоподобная игра года" РЕ 9 Рыгаем с унылой плоскодонкой-дистрофичкой Грейс и огромным количеством негров? Никому не понравилась? Как же так?