Clair Obscur: Expedition 33 лидирует по числу номинаций на BAFTA Games Awards 2026

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов премии BAFTA Games Awards 2026. Больше всего номинаций получила ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 — проект претендует сразу на 12 наград.

Игра студии Sandfall Interactive представлена в главной категории «Лучшая игра», а также номинирована как «Лучший дебют». При этом Clair Obscur: Expedition 33 стала самой номинированной дебютной игрой в истории премии и показала третий результат по количеству номинаций за всё время существования BAFTA. Больше номинаций ранее получали только The Last of Us Part II (13) и God of War: Ragnarok (14).

Второй результат по числу номинаций показала игра Dispatch — комедийный проект о супергероях, созданный бывшими разработчиками студии Telltale. Она получила девять номинаций, включая категории «Лучшая игра» и «Лучший дебют».

Следом идут другие крупные релизы прошлого года. Ghost of Yōtei представлена в восьми категориях, Death Stranding 2: On the Beach — в семи. Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получил шесть номинаций, а кооперативный шутер ARC Raiders — пять.

В категории «Лучшая игра» на награду претендуют:

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

Среди актёрских номинаций также присутствуют известные исполнители. Аарон Пол, известный по сериалу «Во все тяжкие», номинирован за роль Роберта Робертсона в Dispatch. Эрика Исии претендует на награду за роль Ацу в Ghost of Yōtei.

Актёр Трой Бейкер получил сразу две номинации: за главную роль Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle и за роль Хиггса в Death Stranding 2: On the Beach.

Церемония вручения BAFTA Games Awards 2026 состоится 17 апреля в Лондоне. Трансляция мероприятия будет доступна онлайн.