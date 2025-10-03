Clair Obscur: Expedition 33 лидирует по количеству номинаций на премию Golden Joystick Awards 2025

Год подходит к концу, и это может означать только одно: пришло время голосовать за лучшие игры года. Голосование на Golden Joystick Awards 2025 открыто в 21 категории: от «Лучшего сюжета и многопользовательского режима» до «Лучшего трейлера игры» и «Самой желанной игры». Также появилась новая награда за лучший ремейк/ремастер.
Лидером по количеству номинаций пока является JRPG-игра Clair Obscur: Expedition 33, номинированная на шесть наград, включая «Студию года». Немногим отстают от неё и такие игры, как Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance II, у каждой из которых по четыре номинации. Тем временем, такие популярные инди-хиты, как Hollow Knight: Silksong, Sword of the Sea и Peak, также представлены в нескольких номинациях.
Голосование открыто и продлится до 31 октября 2025 года. Шорт-лист «Лучшей игры года» будет объявлен 3 ноября, и в тот же день начнётся голосование. Также будет представлен дополнительный список победителей, получивших признание критиков, который будет представлен на церемонии награждения 20 ноября.
Победители в дополнительных номинациях, включая «Премию за прорыв» и «Премию за выбор критиков», будут выбраны журналистским жюри, в состав которого войдут представители таких брендов, как gamesradar.com, pcgamer.com, FGS, Edge magazine и Retro Gamer.
печально когда такие ужасные игры побеждают, как и бг3, но что поделать, настоящие геймеры знают что это фейк, игра года это ксд2, а не янимэ-кликер xD
p/s перечитал пост, понял что игра года будет с ноября, фухх
Ккд2 крутая игра, но все же экспедиция 33 проведёт ей по губам)
Печально для кого? Это естественно, что кому-то они могут не нравиться, не переживай) Для меня 33 уж точно игра года, на втором месте силксонг. Ксд2, я уверен, что отличная игра, но лично мне играть в неё не хочется.
Как знать, скоро увидим чье кунг-фу круче. Лично для меня и та и та игра очень уж хороши
Хейтерки, что с лицом?
Предсказуемо, 100+ готи-наград в декабре будут перекрыты сторицей. Астрологи объявили квартал дождей: слезы хейтеров будут литься не прекращаясь. В этом тоже есть плюс, мебель под седалищем не успеет выгореть.
Но все равно пожадничали. Клейр Обскюр заслуживает побед во всех номинациях, чтоб при награждении был полный бенефис под фирменный саунд, конкурентов просто нет.
Если конкурентов нет то зачем награждать тогда посредственность?
Во-первых, я не знаю, о какой посредственности ты вторишь. Экспедиция обогнала всех конкурентов на 33 круга. Пусть посмотрят на чужие успехи и то, к чему нужно стремиться.
Во-вторых, у остальных номинантов тоже должен быть шанс хоть на что-то, например, побороться между собой.
Иначе флюгер чешского бородатого базовичка, фапающего на оценки метакритика, окончательно потеряет ориентацию. А один японский демиург снова впадет в депрессию, да так, что в третий раз сольет огромный бюджет на самое душное поделие в игропроме.
33, ксд2, силксонг - просто отличные игры в разных жанрах, я даже не знаю, что тебе еще нужно. ДС2 ещё не играл, как и Йотель. Думаю купить диск Йотель на авито, как пойдут первые б/у, сейчас она 6к стоит, немного дороговато, как по мне.
Судя по номинантам в этом году нормальных игор не выходило...
шёл 2025 год,кому-то до сих пор нравятся пошаговые стратегии?
Ну ты глупыш :))
Капец там в твиттере фаны 33 порвались от того, что её на игру года не выдвинули. У Хейдис вон вообще одна номинация, но вони почему то нет такой)
Хахах причем написано же что номинантов ugoty представят в ноябре, но похоже экспедиция настолько исключительная игра что должна стать еще игрой года на консолях и пк
Не играл в Экспедицию, нет железа, чтобы комфортно поиграть. Если многим игра понравилась, значит она заслуживает своей награды. Нужно будет накопить на пк и поиграть.
многим нравятся ≠ хорошая игра
Думаете , большинство заблуждается?
Он тебе ничего вразумительного не ответит, потому как если начнет развивать свою версию о неравенстве, то придется признать, что все остальные номинанты в ровно таком же положении. Большинство может заблуждаться, но не подавляющее большинство и не на протяжении долгого времени. Здесь с релиза прошло полгода: ажиотаж не стихает, даже нет большой скидки на распродаже. Высочайшие оценки критиков и юзеров. Больше 100К отзывов только в стим и 95% положительные.
В данном случае нет никаких сомнений, что Клейр Обскюр, а это к тому же новый айпи и дебют, реально заинтересовала, не оставила равнодушными и увлекла огромное число людей, даже далеких от нишевого jrpg жанра. Если у тебя нет полной антипатии к подобным пошаговым боям (хотя здесь их, как и прокачку, разнообразили) и ты не черствый сухарь, то наверняка сможешь оценить игру, начиная от визуала и заканчивая нарративом. Все с душой и вниманием к деталям создано.
На фоне всего выходящего , да отличная, наравне с КДК2