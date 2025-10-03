Clair Obscur: Expedition 33 лидирует по количеству номинаций на премию Golden Joystick Awards 2025

Год подходит к концу, и это может означать только одно: пришло время голосовать за лучшие игры года. Голосование на Golden Joystick Awards 2025 открыто в 21 категории: от «Лучшего сюжета и многопользовательского режима» до «Лучшего трейлера игры» и «Самой желанной игры». Также появилась новая награда за лучший ремейк/ремастер.

Лидером по количеству номинаций пока является JRPG-игра Clair Obscur: Expedition 33, номинированная на шесть наград, включая «Студию года». Немногим отстают от неё и такие игры, как Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance II, у каждой из которых по четыре номинации. Тем временем, такие популярные инди-хиты, как Hollow Knight: Silksong, Sword of the Sea и Peak, также представлены в нескольких номинациях.

Голосование открыто и продлится до 31 октября 2025 года. Шорт-лист «Лучшей игры года» будет объявлен 3 ноября, и в тот же день начнётся голосование. Также будет представлен дополнительный список победителей, получивших признание критиков, который будет представлен на церемонии награждения 20 ноября.

Победители в дополнительных номинациях, включая «Премию за прорыв» и «Премию за выбор критиков», будут выбраны журналистским жюри, в состав которого войдут представители таких брендов, как gamesradar.com, pcgamer.com, FGS, Edge magazine и Retro Gamer.