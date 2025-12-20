Clair Obscur: Expedition 33 лишили наград на The Indie Game Awards из-за использования генеративного ИИ

Организаторы The Indie Game Awards объявили о сенсационном решении: Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive лишается двух главных наград - Игра года и Лучший дебют - которые она получила на церемонии 18 декабря.

Причина - подтвержденное использование генеративного ИИ в разработке игры. Это произошло уже после завершения голосования и записи шоу. В официальном заявлении Six One Indie (организаторов премии) говорится:

The Indie Game Awards занимают жесткую позицию в отношении использования генеративного ИИ на всех этапах номинации и церемонии. При подаче заявки представители Sandfall Interactive подтвердили, что в разработке Clair Obscur: Expedition 33 генеративный ИИ не применялся. В свете подтверждения Sandfall Interactive использования генеративного ИИ в день премьеры The Indie Game Awards 2025, мы дисквалифицируем Clair Obscur: Expedition 33 из номинаций.

Организаторы поблагодарили сообщество за терпение и обратную связь, отметив, что команда премии - небольшая группа с большими амбициями, и рост мероприятия возможен только при поддержке игроков. Они уже с нетерпением ждут церемонии 2026 года. В результате дисквалификации награды переходят к вице-чемпионам: