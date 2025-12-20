Clair Obscur: Expedition 33 лишили наград на The Indie Game Awards из-за использования генеративного ИИ

Организаторы The Indie Game Awards объявили о сенсационном решении: Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive лишается двух главных наград - Игра года и Лучший дебют - которые она получила на церемонии 18 декабря.
Причина - подтвержденное использование генеративного ИИ в разработке игры. Это произошло уже после завершения голосования и записи шоу. В официальном заявлении Six One Indie (организаторов премии) говорится:
The Indie Game Awards занимают жесткую позицию в отношении использования генеративного ИИ на всех этапах номинации и церемонии. При подаче заявки представители Sandfall Interactive подтвердили, что в разработке Clair Obscur: Expedition 33 генеративный ИИ не применялся. В свете подтверждения Sandfall Interactive использования генеративного ИИ в день премьеры The Indie Game Awards 2025, мы дисквалифицируем Clair Obscur: Expedition 33 из номинаций.
Организаторы поблагодарили сообщество за терпение и обратную связь, отметив, что команда премии - небольшая группа с большими амбициями, и рост мероприятия возможен только при поддержке игроков. Они уже с нетерпением ждут церемонии 2026 года. В результате дисквалификации награды переходят к вице-чемпионам:
- Игра года - Blue Prince
- Лучший дебют - Sorry We’re Closed
Ну наконец-то это недоразумение начало получать то что заслужила ))
Лживые французские бракоделы заслуженно поели г овна за свои махинации с нейронками которыми они забивали дыры в этом претенциозном куске кода. Выкатили унылый симулятор парирования воздуха где вместо геймплея кривая ритм игра для эпилептиков а весь бюджет ушел на покупку ассетов и накрутку отзывов от ботов. 30 фпс мыло на топовом железе это не авторское видение а кривые руки вчерашних реддиторов которые даже баланс не осилили и тупо ограничили урон костылем. скам года где под оберткой душевного инди скрывается бездушный промпт генератор и наглый звездеж разработчиков пытающихся выдать свою лень за искусство.
это на каком топовом железе 30 кадров?4060?
Ну и использовали ИИ,ну и пусть - главное,что это не видно.
главное, что они зассали об этом сказать до TGA)
правильное решение и надо лишить игры года и сделать отдельный список где использовался ИИ
Я думаю для таких игр нужны отдельные премии вроде премия шнобеля или премия за "Выученная беспомощность".
Это кто вообще? Кто-нибудь про неё слышал, чтоб прям реально игра года, или это я под камнем живу?
ни про ту, ни про другую не слышал ни разу
Blue Prince (название — игра слов, отсылка к Blueprints[2]) — приключенческая игра-головоломка с элементами roguelike, разработанная студией Dogubomb при поддержке издательства Raw Fury. Игровой процесс проекта сосредоточен на исследование особняка, цель — добраться до тайной 46-й комнаты за ограниченное число переходов. Задача усложняется постоянно меняющимся расположением комнат при каждой новой сессии. Игра была выпущена 10 апреля 2025 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также Windows. Проект получил восторженные отзывы от игровой прессы
Короче какой то инди проект, причём никому до сегодня не известный
Калоделы всех обманули, кто бы сомневался.
Не слышал чтобы разрабы этой игры увольняли сотрудников заменяя их ИИ, так отчего этот вой не пойму. ИИ же мог использоваться в разработке не напрямую а косвенно. Помогая в самых простых задачах или служа источником для идеи по игре
время крыс закончилось
С каждым днем все больше похоже на охоту на ведьм. Кажется, что к данным организаторам было больше вопросов, когда они вообще Экспедицию квалифицировали в инди нишу.
Раз такие принципиальные, ок, у французов останется еще пара сотен наград, вполне заслуженных, поскольку влияние ИИ в этой игре на таком же уровне, как при использовании калькулятора вместо деревянных счетов.
Blue Prince -- тоже отличная игра, плюс теперь я знаю о существовании "Sorry We’re Closed".
Я даже при поиске в гугле так и не понял, что это за игра Blue Prince. Я даже слышу о ней впервые.