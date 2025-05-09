Clair Obscur: Expedition 33 может разойтись тиражом в 8-10 млн. копий, полагает глава Larian Publishing

Clair Obscur: Expedition 33, высоко оцененная пошаговая ролевая игра от Sandfall Interactive, может разойтись тиражом в 8-10 миллионов копий за весь свой жизненный цикл, по словам директора издательства Larian Studios.

В своем твите, опубликованном после сообщения о достижении отметки в два миллиона проданных копий, Майкл Даус (Michael Douse), выразил большую уверенность в потенциале игры, назвав "консервативный" прогноз - не менее 6 миллионов копий, с последующим ростом продаж благодаря положительному "сарафанному радио" и отличным отзывам.. Даус подчеркнул особую важность участия сообщества и игроков, чтобы игра развивалась с течением долгого времени, что также способствовало успеху Baldur's Gate 3.

По данным ресурса Alinea Analytics, только в Steam за первую неделю было продано более 765 тысяч копий. Для сравнения, это более высокие результаты, чем у Final Fantasy 7: Rebirth и Metaphor: ReFantazio

Хотя это всего лишь оценки, цифры Дауса кажутся достоверными. Спустя более двух недель после запуска Clair Obscur: Expedition 33 по-прежнему является самой продаваемой игрой в Steam и занимает первые места в PS Store в нескольких странах. Игра также с первого дня доступна в Game Pass, но, несмотря на это (и несмотря на прямую конкуренцию с Oblivion Remastered), цифры, похоже, растут. Почти наверняка к концу месяца будет преодолен рубеж в три миллиона проданных копий.