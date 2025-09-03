Clair Obscur: Expedition 33 может выйти на Nintendo Switch 2 - разработчики не исключают возможность

Clair Obscur: Expedition 33 уверенно закрепился в статусе одного из самых ярких релизов 2025 года. Игра студии Sandfall Interactive уже стала лидером по рейтингам и претендует на звание «игры года». Теперь у фанатов появилась надежда увидеть проект и на грядущей консоли Nintendo Switch 2.

В беседе с изданием Nintenderos представители Sandfall Interactive осторожно прокомментировали вопрос о переносе игры:

«У нас есть некоторые возможности, которые мы собираемся исследовать, но пока мы не можем ничего подтвердить», — заявили разработчики.

Это заявление не звучит как официальный анонс, но и не закрывает дверь для будущего порта. Ситуация осложняется тем, что, по сообщениям инсайдеров, многие студии пока не получили полноценные девкиты Switch 2. Именно это может тормозить процесс адаптации крупных проектов и откладывать релизы сторонних игр.

Тем не менее интерес Sandfall Interactive к новой платформе очевиден. Потенциальный выход Clair Obscur: Expedition 33 на Switch 2 позволил бы миллионам игроков погрузиться в уникальный мир игры, не ограничиваясь лишь консолями текущего поколения и ПК.

Пока же разработчики сосредоточены на поддержке уже вышедшей версии, но перспективы появления проекта на Switch 2 выглядят вполне реалистично. Если это произойдёт, Clair Obscur: Expedition 33 сможет ещё сильнее укрепить своё влияние на индустрию и расширить фанатскую базу.