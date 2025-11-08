Clair Obscur: Expedition 33 не номинировали на "Грэмми" за лучший саундтрек

Стали известны номинанты на 68-ю премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа». Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 не получила номинацию, хотя многие критики и журналисты считают музыку из игры одной из лучших за долгие годы.

Вместо Expedition 33 за приз поборются Avatar: Frontiers of Pandora, Helldivers 2, Indiana Jones and the Great Circle, Star Wars: Outlaws и Sword of the Sea. В списке также отсутствуют Death Stranding 2 и Kingdom Come: Deliverance 2, музыку которых игроки считали достойной награды.

Композитор Clair Obscur: Expedition 33, Лорьен Тестар, уже получил за свою работу статуэтку World Soundtrack Awards и был номинирован на Golden Joystick Awards. Церемония награждения «Грэмми» пройдет 1 февраля 2026 года.