Clair Obscur: Expedition 33 не номинировали на "Грэмми" за лучший саундтрек

Стали известны номинанты на 68-ю премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа». Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 не получила номинацию, хотя многие критики и журналисты считают музыку из игры одной из лучших за долгие годы.
Вместо Expedition 33 за приз поборются Avatar: Frontiers of Pandora, Helldivers 2, Indiana Jones and the Great Circle, Star Wars: Outlaws и Sword of the Sea. В списке также отсутствуют Death Stranding 2 и Kingdom Come: Deliverance 2, музыку которых игроки считали достойной награды.
Композитор Clair Obscur: Expedition 33, Лорьен Тестар, уже получил за свою работу статуэтку World Soundtrack Awards и был номинирован на Golden Joystick Awards. Церемония награждения «Грэмми» пройдет 1 февраля 2026 года.
А в этой игре как раз не саундтрек решает? Вроде геймплей ни какого вау эффекта нет, вроде как музыка там не плохая и визуал. (Только без оскорблений, просто мои мысли)
В целом там топили за сюжет. А так да.. в основном визуал, может быть музыка. Игровой процесс был так, себе.
А мне как раз игровой процесс понравился, а сюжет не зацепил.
Ну так Грэмми это как Евровидение, где выдают награды не за таланты, а по квотам и принадлежности к "своим"
Юбисофт проплатил акциями которые дишевле туалетной бумаги?
Это очень странно, там и количество удивляет и качество треков
Так там в игры не играют, уверен что попсовых исполнителей тупо спрашивали в какие игры те играли в этом году, вот их и номинировали