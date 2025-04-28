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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.6 385 оценок

Clair Obscur: Expedition 33 обновила собственный рекорд в Steam - пик онлайна превысил 121 тысяч игроков

butcher69 butcher69

Пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 продолжает набирать популярность. Игра обновила собственный рекорд по пиковому онлайну в Steam — по данным SteamDB, в Expedition 33 находились более 121 тысячи игроков.

Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33

Успех новинки легко объяснить: восторженные отзывы критиков сделали Clair Obscur самой высокооценённой игрой 2025 года на Metacritic. Не менее важную роль сыграли и положительные пользовательские рецензии в Steam.

Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 1 млн копий

За три дня с момента релиза продажи превысили миллион копий, а сама игра доступна не только на PC, но и на PlayStation 5, Xbox Series, а также в подписке Game Pass, что значительно расширило её аудиторию.

27
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Кошачий комочек

фу пошаговая

18
jax baron

Да не, это jrpg .

xawoca

Недостаточно пошаговая.

Alukard_Belmond

вчера прошел ее, остался в диком восторге от игры, хоть и не любитель JRPG, ней меня такая боевка не напрягала

8
demon33251

+ игра реиграбельная. Там НГ + есть.

Kenn1y

Завязка интересная, но учитывая некоторых мобов и то, что это не японская игра, надеюсь финал не уйдёт в сторону одной из частей серии про киношные хорроры.

5
smallhell

Игре идет на пользу и то, что это не какая-нибудь 3-5 часть конвеерной серии.

1
Pastoral

Часто читаю коменты.....Пошаговые игры не люблю , но в эту поиграю..

xawoca

Люблю этот жанр, но терпеть ненавижу, когда к нему прикручивают QTE.
Если бы я хотел поиграть в нажимание кнопки "парировать" после дооооолгого замаха, я бы поставил Элден.

demon33251

Ну, игра действительно годная.