Clair Obscur: Expedition 33 обновила собственный рекорд в Steam - пик онлайна превысил 121 тысяч игроков

Пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 продолжает набирать популярность. Игра обновила собственный рекорд по пиковому онлайну в Steam — по данным SteamDB, в Expedition 33 находились более 121 тысячи игроков.
Успех новинки легко объяснить: восторженные отзывы критиков сделали Clair Obscur самой высокооценённой игрой 2025 года на Metacritic. Не менее важную роль сыграли и положительные пользовательские рецензии в Steam.
За три дня с момента релиза продажи превысили миллион копий, а сама игра доступна не только на PC, но и на PlayStation 5, Xbox Series, а также в подписке Game Pass, что значительно расширило её аудиторию.
фу пошаговая
Да не, это jrpg .
Недостаточно пошаговая.
вчера прошел ее, остался в диком восторге от игры, хоть и не любитель JRPG, ней меня такая боевка не напрягала
+ игра реиграбельная. Там НГ + есть.
Завязка интересная, но учитывая некоторых мобов и то, что это не японская игра, надеюсь финал не уйдёт в сторону одной из частей серии про киношные хорроры.
Игре идет на пользу и то, что это не какая-нибудь 3-5 часть конвеерной серии.
Часто читаю коменты.....Пошаговые игры не люблю , но в эту поиграю..
Люблю этот жанр, но терпеть ненавижу, когда к нему прикручивают QTE.
Если бы я хотел поиграть в нажимание кнопки "парировать" после дооооолгого замаха, я бы поставил Элден.
Ну, игра действительно годная.