Clair Obscur: Expedition 33 обновила собственный рекорд в Steam - пик онлайна превысил 121 тысяч игроков

Пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 продолжает набирать популярность. Игра обновила собственный рекорд по пиковому онлайну в Steam — по данным SteamDB, в Expedition 33 находились более 121 тысячи игроков.

Успех новинки легко объяснить: восторженные отзывы критиков сделали Clair Obscur самой высокооценённой игрой 2025 года на Metacritic. Не менее важную роль сыграли и положительные пользовательские рецензии в Steam.

За три дня с момента релиза продажи превысили миллион копий, а сама игра доступна не только на PC, но и на PlayStation 5, Xbox Series, а также в подписке Game Pass, что значительно расширило её аудиторию.